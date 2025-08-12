Fortunas U17-Juniorinnen peilen Rückkehr in die Mittelrheinliga an

Die vergangene Saison schloss die U17 des SC Fortuna Köln in der B-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 1 mit 11 Punkten aus 12 Spielen auf Platz fünf von acht Teams ab. Trainer Norman Schmitt zieht ein gemischtes Fazit: „Mit der vergangenen Saison sind wir nur bedingt zufrieden. Aufgrund der kurzfristigen und nahezu vollständigen Neuformierung der Mannschaft lag der Schwerpunkt zunächst auf dem Aufbau eines funktionierenden Teams. Sportlich konnten wir unsere Ziele nicht erreichen, haben aber wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung gelegt.“

Weil der Umbruch groß war, verlief der Übergang zur neuen Spielzeit fließend. „Durch den großen Umbruch und viele Neuzugänge haben wir die vergangene Saison nahezu nahtlos in die Vorbereitung überführt“, berichtet Schmitt. „Der Trainingsbetrieb läuft strukturiert und konstant – sportlich wie organisatorisch sind wir deutlich weiter als im Vorjahr.“ Besonders die Verpflichtung mehrerer spielstarker Akteurinnen habe „spürbar auf die Trainingsqualität und das Gesamtniveau der Mannschaft“ eingezahlt.

Sechs Spielerinnen verließen die Mannschaft altersbedingt – im Gegenzug gab es 17 Neuzugänge, die fast alle Mannschaftsteile verstärken. Im Tor kam Sophie Rottkirchen (GW Brauweiler). Für die Abwehr wurden Eridjona Papaj (SV Agrippina Germania Köln), Daria Etich (TSV Bayer Dormagen, Junioren) und Lara-Sophie Thiel (SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten) verpflichtet.

Das Mittelfeld ist künftig deutlich breiter aufgestellt – unter anderem mit Lilly Schulz (Bayer 04 Leverkusen U17), Francesca Saviano (Bayer 04 Leverkusen U15) und gleich sechs Spielerinnen vom SV Bergfried Leverkusen: Melia Mirena, Marigona Osmani, Ilajda Ismani, Maria Bachhuber, Mia Merten und Rilona Sejdi. Hinzu kommen Rosalie Bruchmann (SpVg. Arminia 09 Köln, Junioren), Hamo Nazirah (SuS Gohr, U15-Junioren) und Lansa Ngaya (Vorwärts Spoho Köln).

Im Sturm verstärken Annika Gülden (SC 08 Elsdorf) und Jana Ledermann (FC Berrenrath, Damen) die Fortuna. Schmitt ist zufrieden: „Durch diese Neuzugänge sind wir auf nahezu allen Positionen wunschgemäß aufgestellt und freuen uns auf die kommende Spielzeit mit einem konkurrenzfähigen Kader.“

Klares Ziel: Qualifikation für die Mittelrheinliga

Die Messlatte hängt hoch: „Wir wollen uns sportlich so weiterentwickeln, dass wir uns zur kommenden Saison wieder für die Mittelrheinliga qualifizieren. In der vergangenen Spielzeit haben wir diese als Tabellenzweiter nur knapp verpasst“, erklärt Schmitt. Entscheidend seien eine stabile Teamstruktur, eine klare Spielidee und kontinuierliche Leistungssteigerung.

Kritik an Qualifikationsmodus

Ein Problem sieht der Fortuna-Coach in der derzeitigen Struktur der Qualifikationsrunde. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass – wie bereits in der vergangenen Saison – erneut nur eine einfache Hinrunde gespielt wird. Diese verkürzte Spielform erschwert eine sportlich faire Bewertung der Mannschaften und lässt wenig Raum für Entwicklung oder Korrekturen innerhalb der Runde.“ Sein Vorschlag: Eine vollständige Hin- und Rückrunde, um den Wettbewerb transparenter und sportlich wertvoller zu machen.