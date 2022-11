Fortunas U17 bekommt es mit dem Spitzenreiter zu tun Ohne zwei ihrer Leistungsträger empfangen die Düsseldorfer Juniorenfußballer mit Schalke 04 die stärkste Defensive der B-Junioren-Bundesliga.

Für Fortuna Düsseldorfs U17-Fußballer werden die Aufgaben in der B-Junioren-Bundesliga nicht leichter. Eine Woche nach der 1:5-Niederlage gegen die inzwischen zweitplatzierte Überraschungsmannschaft Arminia Bielefeld empfängt das Team von Sinisa Suker nun am Samstag (11 Uhr, Flinger Broich), den amtierenden Deutschen B-Jugendmeister und aktuellen Tabellenführer FC Schalke 04. Der vielleicht größten Herausforderung in dieser Altersklasse kann sich die Fortuna aber leider nicht mit voller Kraft entgegen stemmen. „Unsere personelle Situation ist leider unverändert angespannt“, sagt Sinisa Suker.

Gerade die Ausfälle von Karim Affo und Kevin Engelmann schmerzen den Fußballlehrer sehr. Welche Bedeutung der zum Kreis der U17-Nationalmannschaft zählende Affo und der im Sommer aus Rhein-Hunsrück zur Fortuna gewechselte Engelmann für die Fortuna haben, wurde schon zuletzt in Bielefeld deutlich, als die Rot-Weißen ohne das Duo deutlich unterlagen. „Uns fehlte es an Tempo, Intensität und Aggressivität gegen einen vor allen Dingen in der Offensive stark besetzten Gegner“, analysierte Suker.

Mit Schalke 04 kommt am Samstag nun ein noch größeres Kaliber an den Flinger Broich. Die von Junioren-Nationalspieler Taylan Bulut organisierte Abwehr der Gelsenkirchener ließ in zehn Spielen gerade einmal zwei Gegentore zu – mit Abstand der Ligabestwert. Und auch im Angriff sind die „Knappen“ exzellent besetzt, obwohl der gerade erst mit einem langfristigen Fördervertrag ausgestattete Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft, Assan Ouédraogo,schon vorzeitig in die Schalker U19 hochgezogen wurde. „Die Qualität von Schalke ist unbestritten. Aber wir werden versuchen uns etwas einfallen zu lassen, wie wir den Spitzenreiter ärgern können“, sagt Suker.