Fortunas Talente-Trio um Arden macht nächsten Schritt bei den Senioren

Das Duell gegen die Sportfreunde, die aus einer Englischen Woche kommen, könnte auf dem Papier kaum ausgeglichener sein. „Für beide Mannschaften ist tabellarisch die Luft etwas raus“, sagte Langeneke vor der Partie im Stadion am Lotter Kreuz. „Seit ihrem Nachholspiel am Mittwochabend sind wir jetzt punktgleich und auch das Torverhältnis ist nahezu identisch. Dementsprechend wird es ein enges Spiel werden. Entscheidend wird sein, wer mehr Spannung und Ernsthaftigkeit auf den Platz bekommt.“

Das ist seinen Schützlingen in den vergangenen Wochen deutlich besser gelungen als dem Gastgeber aus Lotte. Während Fortuna in den vergangenen vier Spielen drei Siege und ein Remis holte, holten die Sportfreunde im selben Zeitraum nur einen Punkt. Langeneke will die Energie der vergangenen Wochen daher bis zum Saisonabschluss in Bochum bewahren: „In den letzten Wochen haben wir das sehr gut hinbekommen und das wird auch in den nächsten drei Spielen die Aufgabe sein: Die Spiele mit maximaler Spannung und Seriosität anzugehen.“

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