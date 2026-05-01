Fortunas Talente-Trio um Arden macht nächsten Schritt bei den Senioren

Drei Spiele stehen in dieser Regionalliga-Spielzeit noch auf dem Programm für Fortuna Düsseldorfs U23. Los geht es am Samstag mit der Auswärtspartie bei den Sportfreunden Lotte, eine Woche später steht dann das letzte Heimspiel der Saison gegen den Wuppertaler SV an, bevor zum Saisonabschluss die Begegnung gegen die Zweitvertretung des VfL Bochum ansteht. Sportlich steht für die „Zwote“ in den letzten Wochen der Saison nicht mehr viel auf dem Spiel. Davon können vor allem einige junge Spieler profitieren.
So durfte beispielsweise ein Trio, das normalerweise bei der U19 im Einsatz ist, zuletzt Regionalliga-Luft schnuppern. Winter-Zugang Chernoh Bah, Andriy Honcharenko und Elias Arden kamen zuletzt bei der „Zwoten“ zum Einsatz – eine Belohnung für ihre gute Entwicklung bei der U19. „Der Fokus bei den Jungs liegt darauf, dass sie genug Spielzeit bekommen“, erklärt U23-Coach Jens Langeneke. „Wenn das bei uns nicht möglich ist, spielen sie, wenn möglich, in der U19. Irgendwann ist dann aber der Punkt in der Entwicklung da, wo sie auch bei uns eine Rolle spielen können und genügend Spielzeit bekommen.“
Die Eingliederung der U19-Spieler in den Regionalliga-Kader ist nur ein Beleg für die gute Nachwuchsarbeit, die die U23 in dieser Spielzeit geleistet hat. „Wir haben unseren Ausbildungsauftrag dieses Jahr sehr gut erfüllt“, berichtet Langeneke daher. „Sowohl mit den Spielern, die schon im Lizenzkader sind, als auch mit den Spielern, die sich aktuell bei uns entwickeln. Besonders die jungen Spieler wie Chernoh Bah, Andriy Honcharenko oder Elias Arden, die auf dem Papier noch U19-Spieler sind, sammeln aktuell Spielzeit bei uns in der Regionalliga.“ Sie dürften wohl auch im anstehenden Spiel gegen die Sportfreunde Lotte wieder eine Option sein.
Das Duell gegen die Sportfreunde, die aus einer Englischen Woche kommen, könnte auf dem Papier kaum ausgeglichener sein. „Für beide Mannschaften ist tabellarisch die Luft etwas raus“, sagte Langeneke vor der Partie im Stadion am Lotter Kreuz. „Seit ihrem Nachholspiel am Mittwochabend sind wir jetzt punktgleich und auch das Torverhältnis ist nahezu identisch. Dementsprechend wird es ein enges Spiel werden. Entscheidend wird sein, wer mehr Spannung und Ernsthaftigkeit auf den Platz bekommt.“
Das ist seinen Schützlingen in den vergangenen Wochen deutlich besser gelungen als dem Gastgeber aus Lotte. Während Fortuna in den vergangenen vier Spielen drei Siege und ein Remis holte, holten die Sportfreunde im selben Zeitraum nur einen Punkt. Langeneke will die Energie der vergangenen Wochen daher bis zum Saisonabschluss in Bochum bewahren: „In den letzten Wochen haben wir das sehr gut hinbekommen und das wird auch in den nächsten drei Spielen die Aufgabe sein: Die Spiele mit maximaler Spannung und Seriosität anzugehen.“
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