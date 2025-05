– Foto: Ralph Görtz

Fortunas Rückkehr an den Ort des Triumphes Regionalliga West: Die U23 von Fortuna Düsseldorf gastiert im Parkstadion – dort, wo der Verein einst Pokalgeschichte schrieb.

Es ist der Ort, an dem Fortuna ihren letzten großen Triumph gefeiert hat. Vor 65.000 Zuschauern reckten die Rheinländer den DFB-Pokal in den Schalker Nachthimmel, zwei Jahre zuvor waren sie dort noch unglücklich am 1. FC Köln gescheitert (0:2). Doch die Revanche kam schneller als gedacht: Schon 1979 standen die Düsseldorfer wieder im Pokalfinale, besiegten Hertha BSC und nahmen nach fünf Endspiel-Niederlagen endlich die ersehnte Trophäe in Empfang. Doch damit sollte es noch nicht vorbei sein: Im Jahr darauf zogen sie erneut bis ins Pokalfinale, als überhaupt erst zweites Team zum dritten Mal in Folge, und trafen wie schon zwei Jahre zuvor auf den Rivalen aus Köln.

Allofs als Vorbereiter Heute, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 14:00

Auch die Spielstätte war 1980 dieselbe wie bei der Erstauflage: das Schalker Parkstadion. Zunächst sah es aber überhaupt nicht so aus, als würde Fortuna diesmal als glücklicher Sieger vom Platz gehen. Die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel kam gar nicht gut ins Spiel, und wie beim vorherigen Aufeinandertreffen gingen die Domstädter in Führung. Kapitän Bernd Cullmann traf in der 26. Minute zum 0:1. Doch die Düsseldorfer kamen wie verwandelt aus der Kabine und drehten tatsächlich die Partie. Rüdiger Wenzel erzielte nach einem Pass von Klaus Allofs den Ausgleich, nur fünf Minuten später war es Allofs’ Bruder, der die Rot-Weißen in Führung schoss. Gerd Zewe und Rudi Bommer kombinierten sich durch die Kölner Hälfte und Thomas Allofs vollendete zum 2:1 – zum zweiten Mal in Folge war Fortuna Pokalsieger. Bis zur Zweitliga-Meisterschaft vor sieben Jahren war es der letzte Titel, den die Düsseldorfer feierten. Und so sind wohl noch immer einige gute Erinnerungen mit dem altehrwürdigen Parkstadion verknüpft, das für die eigentlichen Hausherren übrigens nie zum Ort des großen Triumphs wurde.