Fortunas neuer Chef an der Seitenlinie: Wer ist eigentlich Marc Flohr?

Mit dem 51-jährigen Marc Flohr übernimmt ab Januar 2026 ein erfahrener Mann das Traineramt beim Landesligateam von Fortuna Babelsberg. Sowohl als Spieler, als auch als Trainer und Co-Trainer bringt er eine interessante Fußball-Vita mit.

In der Jugend als Spieler bei Hannover 96 ausgebildet, kickte er später im Männerbereich bei einigen Vereinen in und um Hannover bis hinauf zur Oberliga. Berufsbedingt wechselte er später als Medizinprodukteberater im Außendienst von Niedersachsen nach Brandenburg und schloss sich hier 2004, als erste und zugleich letzte Brandenburger Spielerstation, Fortuna Babelsberg an.

Mit über 30 Jahren war dann die Zeit gekommen, die Fußballstiefel an den berühmten Nagel zu hängen und seine sportliche Zukunft als Trainer und Co-Trainer an der Seitenlinie zu sehen. So finden sich unter anderem die SG Michendorf (bis 2014) sowie der MSV Neuruppin (bis 2017) in seiner Trainer-Vita. Ab dem Sommer 2017 stand er dann, von einem kurzen Ausflug zum Luckenwalder Oberligateam abgesehen, mehrere Jahre als Trainer/Co-Trainer beim TuS 1896 Sachsenhausen in der Verantwortung, wo damals seine jetzige Frau als Physiotherapeutin für die Fitness der Spieler zuständig war. Als das Oberligateam des MSV Neuruppin 2022 Interesse signalisierte, war dies die Gelegenheit für ihn, als Co-Trainer des Oberligisten, tätig zu werden.