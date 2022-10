Fortunas Nachspielzeit gegen den SSV Bornheim

+++ Ergebnismeldung vom 10. Spieltag +++

Um 15.00 Uhr empfing im Stadion unsere Erste Mannschaft den absoluten Topfavoriten SSV Bornheim zum Spitzenspiel in der Bezirksliga. Unsere Fortuna kam gut ins Spiel, stand hinten sehr sicher und ging nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Danach verlor man leider ein wenig den Faden und aus Fortuna-Sicht auch die Gunst des Schiedsrichters. Bis zur Halbzeit fing man sich leider drei Tore hinten ein und man ging mit einem 1:3-Rückstand in die Pause.

Nach der Halbzeit kam unsere Fortuna mit viel Wut in Bauch zurück und übernahm komplett die Spielkontrolle. Ein Doppelschlag sorgte für den verdienten Ausgleich nach 70 Minuten. Nun fand auch Bornheim wieder zurück ins Spiel und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei die besseren Torchancen klar auf der Fortuna-Seite lagen. Schlussendlich blieb es aber beim 3:3-Unentschieden und unsere Erste hatte ein weiteres Mal bewiesen, dass sie sich vor keinem Gegner in dieser Liga verstecken muss.