Fortunas letztes Aufgebot holt Punkt in Oberpframmern

Unter dem Strich ging das gestrige 1:1-Unentschieden zwischen dem TSV Oberpframmern und der Unterhachinger Fortuna in Ordnung. Nachdem die Hachinger im ersten Durchgang aus ihrem deutlichen Chancenplus nur einmal Kapital schlagen konnten (0:1 durch Simon Richter, 17.) waren die Hausherren den kompletten zweiten Spielabschnitt überlegen und kamen durch Köster (68.) zum verdienten Ausgleich. Dennoch hätten die Gäste noch gewinnen können, doch der eingewechselte Moritz Stadler vergab die Chance auf den "Lucky Punch".

Die erste Elf der Fortuna las sich von den Namen her noch ganz ordentlich, immerhin alle 11 Spieler entsprangen dem Kader der ersten Mannschaft. Die Bank war durchweg mit Akteuren von Fortuna II, reaktivierten Akteuren ohne Training und dem Trainer selbst besetzt. Auch wenn von den ersten Elf nur zwei Offensivspieler auf dem Parkett waren, machten es Darchinger-Mannen im ersten Spielabschnitt sehr ordentlich. Bereits vor der Führung durch Simon Richters gefühlvollen Schlenzer (17.) hätten die Fortunen in Front liegen müssen. Und auch nach dem 0:1 hätten weitere Fortunen-Tor erzielt werden müssen. Maier (20.) und Heimrath (31.) scheiterten beide am Pfosten.

Oberpframmern hatte bis auf ein, zwei Freistöße keine gefährlichen Abschlüsse in Durchgang eins. Doch einer dieser beiden Standards führte dazu, dass Hachings Keeper Ladwig mit ausgekugeltem Finger in der Halbzeit das Spielfeld verlassen musste.

Nach dem Seitenwechsel, wie so oft in dieser Saison, bekamen die Gäste aus der Vorstadt so gut wie nichts mehr Konstruktives zustande. Immerhin in der Defensive gaben die von Minute zu Minute müder und fahriger werdenden Fortunen alles. Oberpframmern war nun klar am Drücker und vergab gute Ausgleichschancen. In der 68. Spielminute dann der Ausgleich, als Köster das Leder aus zwanzig Metern so schlecht traf, dass dieses zur Eckfahne geflogen wäre. Nick Reinauer stand in der Schussbahn und wurde mehr oder weniger über den Haufen geschossen. Problem aus Fortunen-Sicht, von Reinauers Gesicht folg die Murmel unhaltbar rechts unten in die Maschen - 1:1.