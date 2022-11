Fortunas Heimfluch hält an

Irgendetwas schienen die Hausherren verbrochen zu haben, das Schicksal meinte es an diesem Sonntag nun wirklich nicht gut mit den Fortunen. Angefangen von einer kurzfristigen krankheitsbedingten Absage (Fabio Rauschning, Infekt) vor dem Spiel, über Sascha Heimrath (20. Minute), Christopher Schmid (30.), den für Schmid eingewechselten Maier (Halbzeit), den für Heimrath eingewechselten Gschwend (80.) bis zu Lukas Wimmer kurz vor Schluss. Allein fünf Mal mussten die Fortunen verletzungsbedingt wechseln. Zu allem Überfluss mussten diese fünf Wechsel auf drei Spieler aufgeteilt werden, die dann auch angeschlagen/verletzt noch einmal zurück kommen mussten, da zwei Einwechselspieler das Aufwärmen verletzt abrechen mussten. Wahnsinn!

Die Fortuna zeigt ergebnistechnisch weiterhin zwei Gesichter. Das beste Auswärtsteam der Liga kann zuhause einfach nicht punkten. Gegen den FC Phönix mussten Rathgeber & Co. die vierte 1:2-Heimniederlage in Folge einstecken.

Umso tragischer, dass die Hausherren in einem Spiel auf unterem Kreisliganiveau eigentlich mit einem Punkt das Spielfeld hätten verlassen müssen. Die einzige nennenswerte Torchance im ersten Durchgang hatte Fortunas Wimmer, der im Eins-gegen-Eins an hoch aufgerückten FCP-Keeper Zola scheiterte (33.). Nach dem Seitenwechsel kamen die spielbestimmenden aber alles andere als zwingenden Gäste relativ simpel zu zwei Treffern (51./67.). Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt eigentlich entschieden. Doch durch ein unerklärliches Handspiel schenkten die Gäste dem Fortuna-Lazarett den Anschlusstreffer. Simon Richter blieb eiskalt vom Punkt (76.).

Anschließend versuchten die Fortunen noch einmal alles und sollten sogar die 1000%ige Ausgleichschance erhalten. Simon Richter lief allein auf Keeper Zola zu und entschied sich für einen Lupfer. Problem an der Sache, Zola blieb einfach stehen, sagte "Danke" und fing den Ball auf Bauchhöhe ab (86.). So blieb es schlussendlich beim vierten 1:2 in Folge zuhause. Einzig positiv für die Fortuna: die nächsten beiden Spiele finden wieder auf des Gegners Platz statt.