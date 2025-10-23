Fortunas Gegner mit neuem Trainer – Gebenbach »will hungrig bleiben«



Extrem viel Aufwand musste der SSV Jahn II (14., 15) betreiben, um den Heimdreier gegen Bayern Hof (2:1) einzutüten. Auf dem seifigen Geläuf hatten die Regensburger so ihre Mühe, sich klare Torchancen herauszuspielen. Doch es sollte reichen für den nächsten Dreier. Auch weil die Mannschaft zum Schluss die Ruhe behielt. Durch den dritten Sieg in Folge rückt das Tabellenmittelfeld immer näher. Noch aber hat der Jahn einen Relegationsplatz inne. Den nächsten Schritt raus aus dem Keller wollen die Youngsters am Freitagabend gehen. Es geht zum spielstarken und daheim noch unbesiegten ATSV Erlangen (6., 22). An der Paul-Gosse-Straße konnte der „kleine“ Jahn bis dato noch nie gewinnen. Das soll sich ändern. Was SSV-Chefanweiser Christoph Jank wichtig ist: „Dass wir uns im Spielaufbau weiter verbessern, dass wir unsere Intensität beim Ballbesitz des Gegners weiter erhöhen und mit viel Energie spielen“, so der Österreicher, der den ATSV als„technisch gute Mannschaft“ bezeichnet. Auf der Verletztenliste der Domstädter stehen nach wie vor Ante Banden, Volodymyr Kharabara, Henrik Heid, Fabian Ziegler, Maurice Merkl und Hong-Lac Loung-Thanh. Erfreulich: Offensivmann Titus Knoche gab gegen Hof nach fast einjähriger Ausfallzeit sein Comeback.







Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham FSV Stadeln Stadeln 19:00 PUSH



Mit dem 4:2-Sieg in Großschwarzenlohe konnte der ASV Cham (5., 23) nach vier erfolglosen Versuchen wieder einmal dreifach punkten. Und das noch dazu auf fremdem Terrain. Ein Auswärtssieg war der Mannschaft von Faruk Maloku längere Zeit nicht mehr gelungen. In Mittelfranken gelangen dem ASV zwei Tore aus dem Spiel heraus und zwei Tore nach ruhenden Bällen – nachdem man zuvor zweimal ohne Torerfolg blieb. Am Freitag will das Team wieder seine Heimstärke demonstrieren. Mit dem einen Punkt besser postierten FSV Stadeln (4., 24) kommt die Überraschungsmannschaft der Saison ins Kappenberger Sportzentrum. ASV-Coach Maloku zollt dem Gegner großen Respekt: „Stadeln hat einen gut eingespielten und gut abgestimmten Kader. Die Spielertypen in den jeweiligen Positionen passen spieltaktisch gut zusammen. Die Spieler kennen sich untereinander und jeder weiß genau was er zu tun hat. Sie bleiben ihrer Linie treu und haben großes Vertrauen in ihre Spielanlage“, sagt Maloku, der Stadeln nicht als klassischen Aufsteiger klassifiziert: „Hinzu kommt die Leichtigkeit und die große Lust auf Bayernliga, welche sie ausstrahlen. Ein halbes Dutzend Spieler hat bereits in Feucht zusammen Bayernliga gespielt. Von daher ist es kein klassischer Aufsteiger, stattdessen reichlich arrivierte Spieler in ihren Reihen. Ihre Performance ist kein Zufall – unter anderem stellen sie die drittbeste Offensive – in Summe wurde in Stadeln bis dato vieles richtig gemacht.“ Nichtsdestotrotz wollen die Chamer ihre unnachahmliche Heimserie fortführen. Personell gestaltet sich die Lage weiterhin kompliziert. Das verletzte Quartett Niko Becker, Martin Schuster, Alexander Sigl und Tim Geiger ist sicher keine Option. Dazu gesellen sich mehrere Wackelkandidaten: Die Einsätze von Lukas Krämer (muskuläre Probleme), Lukas Leutner (angeschlagen) und Andre Adkins (krank) sind fraglich.







Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 15:00 live PUSH



Kollektives Durchatmen beim SV Fortuna (7., 21): Mit dem verdienten 2:0-Auswärtserfolg in Neudrossenfeld konnte der Negativtrend gestoppt und ein tabellarischer Befreiungsschlag erwirkt werden. „Wir haben es endlich wieder geschafft, die Leistung in drei Punkte umzumünzen. Das war wichtig und hat uns gutgetan“, so Trainer Arber Morina, der hofft, „dass dieser Sieg das Ende der Negativserie markiert hat“. Wieder Heimrecht genießen die Regensburger am Samstag, wenn die formstarke U21-Vertretung des FC Ingolstadt (3., 24) ihre Aufwartung in der Projekt 29 Arena macht. Bei den Jungschanzern hat sich ein Trainerwechsel aufgetan. Der bisherige Chef Patrick Schönfeld wurde befördert, assistiert künftig der Ingolstädter Drittliga-Trainerin Sabrina Wittmann. Seinen Posten bei der U21 übernahm vor dem Spiel gegen Coburg (7:1-Sieg) der bisherige „Co“ Oliver Gorgiev. „Der Trainerwechsel motiviert zusätzlich“, glaubt Morina, der diese Aufgabe als „den nächsten Brocken“ bezeichnet: „Die haben einen guten Lauf. Es wird ein intensives und schweres Spiel. Dennoch hoffe ich, dass wir unsere Heimstärke wieder nutzen können und dass durch den Sieg der Vorwoche wieder mehr automatisch klappt.“ Krankheitsbedingt mussten bei Fortuna Jason Sarajlic, Lucas Altenstrasser und Julian Ziegler das Mittwochstraining aussetzen. Zudem ist Ediz Medineli vom Vorspiel angeschlagen (Rückenprellung). Während Kevin Horn weiter Fortschritte macht, hat sich bei Spielgestalter und Kapitän Mario Baldauf die alte Verletzung zurückgemeldet. Seine Rückkehr aufs Feld verzögert sich somit.







Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr FC Coburg FC Coburg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 15:00 live PUSH



Die „Wochen der Wahrheit“ (Trainer Michael Riester) starteten für die SpVgg SV Weiden (13., 17) mit einem Unentschieden. Das 2:2 daheim gegen den TSV Kornburg fühlte sich aber eher an wie ein Sieg. Weit in der Nachspielzeit erzielte der aufgerückte Verteidiger Christoph Sibler mit dem Kopf den Ausgleich. Damit hatten die meisten der 600 Zuschauer wohl nicht mehr gerechnet. Dieser Punkt könnte noch wichtig werden in der Endabrechnung. Vom „Maximum, was wir aus diesem Spiel nach einer verschlafenen ersten Halbzeit noch rausholen konnten“ sprach Riester anschließend. Sechs Matches – drei zu Hause, drei auswärts – umfasst das Weidener Restprogramm vor der Winterpause noch. Da gilt es fleißig zu punkten, um möglichst sorgenfreie Weihnachten zu haben. Die Relegationszone ist auf zwei Pünktchen herangerückt. Mit dem kommenden Gegner FC Coburg (15., 14) hatte Weiden bislang keine Berührungspunkte. Folglich wartet eine Fahrt ins Blaue. So oder so können sich die Wasserwerkler eine Niederlage auf keinen Fall erlauben. Das macht auch Riester klar, wenn er sagt: „Ein richtungsweisendes Spiel und die Wichtigkeit zeigt sich in der Tabelle. Wir wollen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wiederherstellen und uns von den Abstiegsrängen absetzen.“ Nichts anderes als ein Auswärtsdreier ist das Ziel: „Ich bin sehr positiv gestimmt und vertraue meinen Jungs, dass wir das schwere Auswärtsspiel in Coburg ziehen werden.“ Kadertechnisch gibt es keine größeren Veränderungen bei der SpVgg SV.









Zwei Siege, ein Remis, keine Niederlage: Dominic Rühl hat einen erfolgreichen Start hingelegt bei der DJK Gebenbach (12., 18). Eine „Pressingmaschine“ will er aus der Mannschaft machen, hatte der neue Chefcoach anklingen lassen. Was vor allem ins Auge sticht: In den letzten vier Begegnungen blieben Vogl, Hofmann & Co. ohne Gegentor. „Der Aufwärtstrend in den letzten Wochen hat der Mannschaft einiges an Selbstvertrauen verschafft“, berichtet Rühl, um nachzuschieben: „Darauf wollen wir aufbauen und zugleich wissen wir, dass wir uns weiter steigern müssen, um weiterhin erfolgreich sein zu können.“ Sieben Tage nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg bei Eintracht Bamberg geht es zu Hause gegen Aufsteiger SC Großschwarzenlohe (16., 10). Von einer Pflichtaufgabe will Rühl nichts wissen: „Unabhängig vom Tabellenstand und von der Punktausbeute hat unser kommender Gegner bewiesen, dass sie in der Liga mithalten können.“ Unter anderem knöpfte der SCG dem ASV Neumarkt einen Punkt ab und gewann gegen den ATSV Erlangen. „Wir wollen aber hungrig bleiben und werden nochmal intensiver und härter spielen, dass wir diese Aufgabe zu Hause bewältigen“, verspricht Rühl, der neben Fatih Boynuegrioglu (Handoperation) auf David Vidovic verzichten muss. Der Kroate zog sich in Bamberg eine Platzwunde zu, sollte aber nächste Woche wieder eingreifen können.