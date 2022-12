Fortunas Futsaler planen Winter-Camp für Kinder Zum ersten Mal soll ein Futsal-Camp für Kinder stattfinden.

Technische Kabinettstückchen, fliegende Torhüter, tolle Kombinationen und spektakuläre Spielwendungen – Futsal hat allerhand zu bieten. Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2014 haben Anfang des kommenden Jahres die Chance, selbst einmal in Berührung mit dieser faszinierenden Spezialvariante des Hallenfußballs in Berührung zu kommen.

Vom 2. bis 5. Januar richtet Fortuna Düsseldorf in der Sporthalle an der Heidelberger Straße erstmals ein Futsal-Winter-Camp aus. An vier Tagen in Folge erhalten die Teilnehmer unter der Anleitung von Fachleuten tiefe Futsal-Einblicke. Neben Jugendtrainer Jo Park wird nicht nur Shahin Rassi, der niederländische Cheftrainer der Fortuna, sein Wissen weitergeben. Auch Spieler aus dem aktuellen Bundesliga-Team von Shahin Rassi werden den interessierten Nachwuchs in das Einmaleins des Futsal-Spiels einweihen.

Auf diejenigen, die einen der begrenzten Teilnehmerplätze für das Camp ergattern, warten gleich zwei Trainingseinheiten pro Tag. In der Anmeldegebühr von 150 Euro enthalten ist zudem die Verpflegung zwischen den Trainingssessions. Das Futsal Winter Camp richtet sich an alle sportbegeisterten Kinder, die ihre technischen Fertigkeiten im Umgang mit dem Ball verbessern möchten. Viele Experten sind sich einig, dass Futsal beispielsweise auch eine gute Ergänzung zum klassischen Fußballtraining darstellen kann. Interessenten können sich bei Jo Park (Tel.: 0172-2636797; Email: Herr.Park1977@gmail.com) melden.