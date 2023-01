Fortunas Futsaler peilen ersten Sieg des Jahr an Futsal-Bundesliga: Die Kicker der Fortuna treffen auf den FC St. Pauli.

Eine offene Rechnung begleichen will Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag in der Futsal-Bundesliga. Im Verfolgerduell gegen den FC St. Pauli Futsal geht es für die Mannschaft von Shahin Rassi in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums (Anpfiff: 16 Uhr) nicht nur darum, den fünften Tabellenplatz vom Rivalen aus dem Hohen Norden zurückzuerobern. Zugleich steht für die Düsseldorfer die Revanche für das Hinspiel auf der Agenda, in dem die Mannschaft um Nationaltorhüter Christian de Groodt trotz viermaliger Führung noch mit 4:5 den Kürzeren zog.