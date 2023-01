Fortunas Futsaler kassieren höchste Saisonniederlage

Chancenlos waren die Futsaler von Fortuna Düsseldorf gegen HOT 05. – Foto: Christian Herbst

Außer Spesen nichts gewesen - so könnte man das Wochenende von Fortunas Futsalern kurz und knapp beschreiben. Die lange Auswärtsfahrt ins sächsische Hohenstein-Ernstthal brachte der Mannschaft von Shahin Rassi keinerlei Ertrag. Im Gegenteil: Beim Gastgeber HOT 05 Futsal setzte es am Samstagnachmittag ein 1:5, die bislang höchste Saisonniederlage der Fortuna, die dadurch in der Tabelle auf Rang sechs abrutschte.

Der Fortuna-Tross hatte sich bereits am Freitagabend durchaus zuversichtlich auf den Weg zum Tabellenzweiten gemacht. Mit nahezu allen Akteuren an Bord und der Gewissheit im Gepäck, in dieser Spielzeit gerade gegen die favorisierten Teams meist gut ausgesehen zu haben, wollte die Rassi-Fünf auch den mit internationalen Spitzenspielern gespickten Titelaspiranten ärgern. Doch da spielten die Hausherren nicht wirklich mit. Die Spieler von HOT liefen sofort heiß und gingen nach gerade einmal zwölf Sekunden in Führung. Der Deutsch-Brasilianer Gabriel Oliveira, ein Mitglied der Deutschen Futsal-Nationalmannschaft, schloss ein Solo gekonnt ab (1.). „Ich war nach dem Aufwärmen sehr optimistisch. Und dann fängst du dir so schnell ein Gegentor. Das war sehr ärgerlich“, urteilte Shahin Rassi in der Nachbetrachtung über den missglückten Start. Offensiv nicht effektiv