Die Futsaler von Fortuna Düsseldorf spielen auch in der kommenden Saison erstklassig. – Foto: Ereiz Franjo

Fortunas Futsaler bleiben in der Bundesliga Fortuna Düsseldorf sichert sich mit viel Glück das letzte Play-off-Ticket. Nun geht es im Viertelfinale gegen den Tabellenführer.

Fortuna Düsseldorfs Futsaler bleiben erstklassig. An einem dramatischen letzten Hauptrundenspieltag musste sich die Mannschaft von Interimstrainer Christoph Hünlein am Samstagabend zwar dem TSV Weilimdorf in eigener Halle mit 3:5 geschlagen geben. Als Tabellenachter ergatterte sich die Fortuna nur dank des besseren Torverhältnisses das letzte Play-off-Ticket, was gleichbedeutend mit dem Bundesliga-Klassenerhalt ist.

Sa., 15.03.2025, 18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. TSV Weilimdorf Weilimdorf 3 5 Abpfiff Fortunas sportlichem Leiter Dennis Gerritzen fiel nach Spielschluss eine zentnerschwere Last von der Seele. „Ich bin einfach nur glücklich. Die Sorge um den Ligaverbleib hat uns allen in den letzten Wochen Bauchschmerzen bereitet. Ich habe in dieser Zeit auch viele Haare verloren“, gab der Funktionär ehrlichen Einblick in sein Innenleben. Eine Saison mit Höhen und Tiefen, geprägt von vielen Veränderungen im Kader und der Wirbel um die Freistellung von Ex-Coach Shahin Rassi hatten Spuren hinterlassen beim Funktionär, der sein Amt erst im Laufe dieser Saison angetreten war.

Auch am Samstag wurde Gerritzens Nervenkostüm noch einmal auf die Folter gespannt. Die Ausgangslage vor dem Spiel war dabei klar. Die Fortuna brauchte mindestens einen Zähler, um einer Abstiegsrelegation aus dem Weg zu gehen. Allerdings stand ihr mit dem drittplatzierten TSV Weilimdorf ein Kaliber gegenüber, gegen den es an einem normalen Tag eben nicht zu einem Punktgewinn reicht. So war es auch am Samstag, auch wenn Gerritzen seiner Mannschaft, die beim Stand von 3:3 zwischenzeitlich an einer Überraschung schnupperte, ein „ganz starkes Spiel“ attestierte. Torverhältnis rettet Fortuna