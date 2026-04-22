Fortunas Fiasko lenkt den Oberliga-Blick auf Wiedenbrück

Die Rechnung noch einmal kurz und knapp zusammengefasst: Es kämen dann drei Teams von oben und zwei von unten in die Oberliga, macht also fünf Mannschaften. Aus dem Meisterschaftsrennen um Ratingen 04/19, VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen verlässt nur einer die Spielklasse nach oben – also braucht es vier Absteiger, um in der neuen Saison bei 18 Oberligisten zu bleiben.

Fortunas 0:2-Niederlage in Magdeburg am Samstag und das Abrutschen auf den vorletzten Rang am Sonntag haben dieses Szenario nun wahrscheinlicher werden lassen als vor dem Wochenende. Nun gilt der Blick vor allem Wiedenbrück. Denn sollte der SC die Abstiegsränge nicht mehr verlassen können, würde er in die Oberliga Westfalen einsortiert – dann bliebe es in der Oberliga Niederrhein bei drei Absteigern, auch wenn es Fortuna doppelt erwischen sollte.