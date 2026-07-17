Fortunas Aufstieg verändert Düsseldorfs Frauenfußball

Die Aussichten bei Fortunas Frauen. – Foto: SSVg Velbert 02

Noch sechs Wochen bis der Ball in der Frauen-Niederrheinliga wieder rollt. Doch die Vorfreude auf die Spielzeit 2026/27 steigt. Nach dem Aufstieg der Fortuna wird die Sportstadt Düsseldorf künftig durch vier Klubs in der höchsten Verbandsspielklasse vertreten. Auf die Derbys gegen den namhaften Nachbarn fiebert man bei Tusa, dem CfR Links und dem TSV Urdenbach schon jetzt hin, auch wenn allen klar sein dürfte, dass die Flingeraner die bestehende Hackordnung im hiesigen Frauenfußball durcheinanderwirbeln werden.

Ein erneuter Aufstieg hat nicht die höchste Priorität

Auch Stefan Wiedon traut der Fortuna als Aufsteiger zu, direkt eine gute Rolle zu spielen. „Ein erneuter Aufstieg dürfte in der augenblicklichen Situation, in der sich der Verein befindet, nicht Priorität Nummer eins besitzen. Aber wenn sich ihr die Chance bietet, würde die Fortuna bestimmt nicht nein sagen“, sagt Wiedon, der zu den Intimkennern der Szene gehört. Behält der Diplom-Sportlehrer recht, dann dürfte die Fortuna in der kommenden Saison zu den direkten Rivalen von Wiedons Ex-Verein Tusa 06 zählen. Denn an der Fleher Straße will man an die guten Leistungen des abgelaufenen Spieljahrs anknüpfen. „Unser Ziel ist es, nicht schlechter abzuschneiden als in der letzten Saison“, sagt Trainer Svante Rasmus. Diese schloss Tusa auf Rang drei ab, unmittelbar hinter den beiden Aufsteigern MSV Duisburg und Rhenania Bottrop. Was an der einen oder anderen Stelle Träume reifen lassen dürfte. Denn der Weg nach oben wird auch in der neuen Saison vermutlich nicht nur dem Meister vorbehalten bleiben. „Noch sind die Durchführungsbestimmungen nicht veröffentlicht. Ich gehe aber davon aus, dass auch Rang zwei oder vielleicht sogar Rang drei die Chance bieten, aufzusteigen“, sagt Wiedon. Denn durch die Einführung einer neuen, dreigleisigen dritten Liga im Frauenbereich wird das Tor in Richtung Regionalliga West ein Stück weiter geöffnet werden als bislang.

Doch nicht nur die Wahrscheinlichkeit, hochzugehen, wird sich erhöhen. Gleichzeitig steigen für Aufsteiger durch Einführung einer dritten Liga auch die Chancen auf den Klassenerhalt. Denn aussichtslose Kräftemessen mit Profiklubs wie dem BVB oder Schalke 04 wird es dort kaum noch geben. Wie ungleich die Verhältnisse in der Regionalliga West bislang waren, zeigt auch das Abschneiden der Aufsteiger in den vergangenen Jahren. Der FV Mönchengladbach (2021/22), der SV Walbeck (22/23) und zuletzt auch der GSV Moers (24/25) stiegen sofort wieder ab. Immerhin zwei Jahre hielt sich die in 2024 aufgestiegene zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in Liga vier.