Fortunas allerletztes Aufgebot erwartungsgemäß chancenlos in Baldham

Begann die Überschrift des Spielberichts von letzter Woche noch mit "Fortunas letztes Aufgebot...", so muss diese Formulierung nun um ein "Fortunas allerletztes Aufgebot..." gesteigert werden. Da es ohne die notwendige individuelle Qualität dann irgendwann nicht mehr geht, ging es beim ohnehin schon schweren Auswärtsspiel in Baldham von Beginn an eigentlich nur darum, das Ergebnis im Rahmen zu halten - schlussendlich hieß es 5:1 (2:0) für den Tabellenführer.

Die Fortunen-Elf gab ihr bestmögliches, vor allem in der ersten halben Stunde machten es Rathgeber & Co. vor allem Defensiv sehr ordentlich. Der für den verletzten Ladwig (Hinrunde beendet) zwischen die Pfosten gekommene Napionteck machte erneut ein klasse Spiel und hielt zweimal erstklassig (13./28.). Baldhams bezirksligareife Spielanlage, Raumaufteilung und vor allem einstudierten Abläufe suchen in der Kreisliga ihresgleichen. Umso ärgerlicher aus Sicht der Fortuna, dass trotz drückender Überlegenheit der Hausherren analog zum Hinspiel erneut ein Traumtor den Baldhamer Sieg einleitete. Nachdem am ersten Spieltag Thiago Prehn von der rechen Strafraumkante einen Außenristschuss im Kreuzeck versenkte, machte es nun Simon Lämmermeier von der anderen Seite des Sechzehnmeterraums mit dem Innenrist. Knallhart schlug das Leder im Giebel ein (33.).

Nach einem individuellen Fehler der Gäste legte Baldham nur kurze Zeit später das zweite Tor nach (35.). Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger bereits entschieden. Offensiv fand die Fortuna eigentlich nicht statt. Die einzige gefährliche Torannäherung im ersten Durchgang war eine Flanke von Manuel Maier, die Samuel Richter knapp verpasste (39.).