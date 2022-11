Fortunas A-Jugend setzt gegen den BVB ein Ausrufezeichen So lief das Wochenende für die Nachwuchsmannschaften von Fortuna Düsseldorf und der SG Unterrath.

Dieser Punkt könnte am Ende Gold wert sein. In der A-Junioren-Bundesliga hat Fortunas U19 am Sonntag mit dem 0:0 gegen den amtierenden Deutschen Meister Borussia Dortmund ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. „Dieses Unentschieden fühlt sich richtig gut an“, sagte Fortunas Trainer Jens Langeneke nach der dritten Punkteteilung in Serie. Gegen die weiterhin ungeschlagene Ausnahmemannschaft aus Dortmund belohnte sich die Fortuna auch ohne den derzeit fest bei den Profis integrierten Elione Neto für ihren Mut und Einsatz.