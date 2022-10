Sportchef Hans Meichel (von links), Physiotherapeutin Sophia Huhn und Betreuer Edi Winterstein vom SV Fortuna Regensburg zeigen es an: Die nächsten drei Punkte landen auf dem Fortuna-Konto. – Foto: Florian Würthele

Fortuna zielstrebiger – Burglengenfeld verliert erstmal zu Hause Der Landesliga: Sonntag: Regensburger beenden Neukirchens Serie und sind endgültig zurück im Geschäft +++ Der FC Amberg nimmt die Punkte aus dem Naabtalpark mit

Während die direkte Konkurrenz in der Landesliga Mitte teils Federn ließ, erledigte der SV Fortuna auch die schwere Aufgabe gegen den bis dahin seit neun Spielen unbesiegten SV Neukirchen b.Hl. Blut erfolgreich. Je zwei Torerfolge vor und nach der Pause verhalfen Helmut Zeimls Mannschaft zu einem 4:2 (2:1)-Heimsieg – der Platz drei bedeutet. Eine halbe Stunde davor setzte es für den ASV Burglengenfeld überraschenderweise die erste Heimniederlage der Saison, und das gegen den abstiegsbedrohten FC Ambergg.

Tabellarisch sind die Regensburger wieder voll im Geschäft, und auch vom Kopf her scheinen die Spieler mit vier Siegen in Serie auf die hundert Prozent zuzusteuern. „Es war ganz wichtig – auch mental –, dass wir Neukirchen schlagen. Wir sind zurück in der Spur!“, freute sich Arber Morina. Dass sein Team gerade im ersten Durchgang einiges an Offensivaktionen und Torchancen Neukirchens zuließ, nahm Fortunas Co-Spielertrainer pragmatisch auf: „Der Platz ist tief und klein, es lassen sich Chancen des Gegners nie ganz vermeiden.“



Insgesamt agierten Fortunas Stürmer zielstrebiger und effizienter als ihre Kontrahenten auf der Gegenseite. Sie nahmen die Zweikämpfe an und erspielten sich zahlreiche Chancen. In der Anfangsphase ließen sich die Gastgeber noch überrumpeln und kassierten das 0:1 durch SVN-Stürmer Marek Bobcek (9.). Die sofortige Antwort durch Tobias Zöllner (10./Fernschuss) sowie Lucas Schmitts Treffer (28./Abstauber) ließen das Spiel auf Seiten der Fortuna kippen. Zwischendrin hielt Gästetormann Ladislav Caba, an dem die Einheimischen immer wieder verzweifelten, einen Strafstoß sowie den Nachschuss Lucas Altenstrassers (14.). Aufgrund der zweiten Halbzeit – die erste war in vielerlei Hinsicht gleichverteilt – verdiente sich die Grün-Weißen diesen Sieg. Mario Cieslik verwertete einen Steckpass (48.), ehe Jan Dvoraks haltbar erscheinender Distanzschuss im Fortuna-Tor einschlug (55.). Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Fabian Ziegler, der nach einer der vielen Caba-Paraden zur Stelle war (64.).



Gästetrainer Franz Koller ließ verlauten: „Beide Mannschaft verteidigten relativ löchrig und hatten viele Torchancen. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier Riesenmöglichkeiten, das Ergebnis anders zu gestalten. Fortuna war hier aber viel zielstrebiger, wir hingegen waren da zu fahrig. Im Defensivverbund haben beide Mannschaften den Offensivreihen relativ viel angeboten. Wir sind nicht ans Maximum gekommen, und dann kannst du gegen so eine Mannschaft wie Fortuna Regensburg nicht gewinnen – was eigentlich unser Anspruch war. Natürlich hätten wir heute gern gewonnen, dann wären wir Zweiter.“





Ein Spielbericht folgt.