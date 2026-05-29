Fortuna will die Revanche im Derby − Eilendorf will nachlegen

Holt Eilendorf den nächsten Sieg? – Foto: Michael Schneiders

Wenn Deutz und Eilendorf in dieser Saison aufeinandertreffen, ist Spektakel eigentlich vorprogrammiert. Das zeigt schon der Blick auf das Hinspiel, das in einem völlig verrückten 4:4-Torfestival endete. An diesem Spieltag steht nun das Rückspiel an und gerade für Eilendorf ist es auch ein sehr wichtiges Spiel. Nach einer bitteren Serie von drei Niederlagen in Folge konnte der SV am vergangenen Wochenende beim 4:2 gegen Lindenthal endlich wieder dreifach punkten. Dieser Sieg hat rechtzeitig vor dem Saisonendspurt neue Kräfte freigesetzt. Eilendorfs Trainer Nico Kampsmann schwört seine Mannschaft vor der Fahrt nach Köln auf einen bedingungslosen Abnutzungskampf ein: „Das nächste Endspiel steht für uns an – wir müssen ans Maximum gehen und die letzten drei Wochen noch mal hochfahren. Wir müssen es schaffen, den Kopf im Hier und Jetzt zu haben und einen klaren Fokus auf das, was zählt, zu legen. Ich erwarte, dass wir unsere letzten Kräfte bündeln und versuchen, die bestmögliche Ausbeute rauszuholen. Am Samstag wollen wir den ersten Schritt gehen.“

Morgen, 15:15 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 SV Eilendorf SV Eilendorf 15:15 PUSH

Kann Rheinsüd den Fortuna-Schreck wiederholen? An diesem Wochenende steht in Köln ein Derby mit einer ganz speziellen Geschichte an. Seit mittlerweile elf Pflichtspielen ist die Fortuna ungeschlagen, holte aus diesen Partien satte zehn Siege und pflügt förmlich durch die Liga. Doch wer genau hinschaut, findet den letzten Schönheitsfehler in der Statistik Ende November – und der hieß ausgerechnet Rheinsüd Köln! Damals entführte die Adriano-Elf beim spektakulären Auswärtssieg alle drei Punkte aus der Südstadt. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano hat diesen Coup natürlich nicht vergessen, weiß aber auch um die Schwere der anstehenden Herkulesaufgabe: „Das Kölner Süd-Derby steht an, und mit der Fortuna kommt das formstärkste Team der Liga. Die Fortuna will die Meisterschaft, und wir wollen jeden weiteren Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern. Das kann ein sehr interessantes und intensives Spiel werden. Wir haben noch gut das Hinspiel im Kopf, wo wir auswärts bei der Fortuna gewinnen konnten. Die Fortuna will jetzt wahrscheinlich die Revanche für das Hinspiel. Wir sind vorbereitet, müssen alles reinwerfen und freuen uns auf das Spiel.“ Während Fortuna Köln mit maximalem Selbstvertrauen anreist, um im Fernduell mit Alemannia Aachen die Tabellenspitze anzugreifen, läuft es bei Rheinsüd ergebnistechnisch derzeit unrund. Trotz spielerisch oft knapper und umkämpfter Begegnungen reichte es für die Kölner aus den vergangenen sechs Partien nur zu einem einzigen Dreier.

Morgen, 15:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd SC Fortuna Köln Fortuna Köln 15:30 PUSH

Wegberg-Beeck will den Klassenerhalt sichern Im Heimspiel gegen den kriselnden FV Wiehl können die Gastgeber mit einem Dreier einen Haken hinter das Saisonziel machen. Während Beeck ausgeruht und fokussiert in das Duell geht, ist die Situation beim neuen Tabellenschlusslicht aus Wiehl nach einer desaströsen Serie sehr ernst. Wegberg-Trainer Goran Kovacevic blickt extrem zuversichtlich auf das Duell und schaut gar nicht erst auf die Tabelle, sondern primär auf die eigene Leistung: „Das Spiel und ein möglicher Sieg gegen Wiehl kann uns den Klassenerhalt sichern. Wir haben eine Woche Pause gehabt und die Jungs haben wirklich gut trainiert. Sie freuen sich riesig auf das Spiel und darauf, sich endlich wieder zu messen. Durch die Temperaturen wird es auf dem Platz wahrscheinlich anstrengend, aber das sollte für uns dennoch kein zu großes Problem sein. Wir sind bereit, und wenn wir unser Bestes abrufen, dann sollten wir am Ende auch erfolgreich sein.“ Ganz anders stellt sich die Situation beim FV Wiehl dar. Die Gäste erleben derzeit eine ganz schwierige Phase und haben sieben der letzten acht Ligaspiele verloren.

Aachen wackelt vor Spitzenspiel Zur Unzeit kommt die aktuell schlechte Phase der Alemannia. Aachen holte nur einen einzigen Sieg aus den letzten vier Partien. Verfolger Fortuna Köln sitzt den Schwarz-Gelben mit nur einem Punkt Rückstand (und einem Spiel weniger auf dem Konto) eiskalt im Nacken. Eine weitere Pleite könnte die Aachener am Wochenende die Tabellenführung kosten.

Kann Düren nachlegen? Nach wochenlangem Zittern meldeten sich die Dürener am vergangenen Spieltag auf die eindrucksvollste Art und Weise zurück: Mit einem sehr, sehr wichtigen 5:0-Kantersieg gegen den FV Wiehl schoss sich die Mannschaft den Frust von der Seele und verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer drastisch. Nun soll im Heimspiel gegen Bergisch Gladbach direkt nachgelegt werden. Mit nun 20 Punkten auf dem Konto schnuppert der FC wieder an den Nichtabstiegsplätzen. Um den Druck auf Eilendorf und Vichttal hochzuhalten, zählt vor heimischer Kulisse im Grunde nur der nächste Dreier. Die Aufgabe wird allerdings alles andere als ein Selbstläufer.