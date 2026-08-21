Fortuna vor Wilsdruff: „Wir wollen den Schwung mitnehmen“

Dass das Unterfangen in Wilsdruff kein Selbstläufer wird, ist dem Chemnitzer Übungsleiter jedoch vollauf bewusst. Während die Fortuna am ersten Spieltag eine junge Leipziger Reserve beherrschte, wartet nun eine völlig andere physische und taktische Herausforderung. Die SG Motor Wilsdruff musste zum Auftakt zwar eine knappe 0:1-Niederlage beim SV Panitzsch/Borsdorf 1920 hinnehmen – begünstigt durch einen frühen Gegentreffer von Justin Willich in der 17. Minute –, verfügt jedoch über ein eingespieltes und erprobtes Gefüge. „Diesmal kommt eine recht erfahrene Truppe auf uns zu!“, warnt Dittrich vor den Qualitäten der Gastgeber, die vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung brennen dürften.

Personell kann das Chemnitzer Trainerteam für die Auswärtsfahrt weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Die Startelf, die gegen Chemie Leipzig über 90 Minuten dominierte und durch Treffer von Marius Wolny (Doppelpack), Louis Alexander Nickel, Lenny Pechmann, Phil Mende und Chris Meier überzeugte, wird voraussichtlich nur punktuell verändert. „Personell gibt es nur kleine Änderungen!“, gibt Dittrich Einblick in die Kaderplanung für das Wochenende.