Fortuna vor Wilsdruff: „Wir wollen den Schwung mitnehmen“

Am zweiten Spieltag der Landesklasse Nord steht für den VfB Fortuna Chemnitz die erste Auswärtsaufgabe der noch jungen Saison auf dem Programm. Wenn am kommenden Samstag um 15:00 Uhr die Partie bei der SG Motor Wilsdruff angepfiffen wird, reist die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich als Tabellenführer ins Meißner Land. Die Stimmung an der Beyerstraße ist nach der geglückten Rückkehr auf den heimischen Naturrasen im Chemnitztal gelöst, doch der Fokus richtet sich nun umgehend auf die Konsolidierung der gezeigten Leistung.
Der 6:1-Galaauftritt gegen die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig am vergangenen Wochenende hat Maßstäbe gesetzt. Mit beeindruckender Frühform und hoher Effizienz stürmte der Absteiger aus der Sachsenliga sogleich an die Spitze des Klassement. Diesen Schwung gilt es nun auf fremdem Terrain zu bestätigen. Trainer Rocco Dittrich blickt der kommenden Aufgabe mit Vorfreude und klaren Ambitionen entgegen: „Wir freuen uns aufs nächste Spiel! Wir wollen den Schwung vom ersten Spieltag mitnehmen und wieder erfolgreich spielen!“
Dass das Unterfangen in Wilsdruff kein Selbstläufer wird, ist dem Chemnitzer Übungsleiter jedoch vollauf bewusst. Während die Fortuna am ersten Spieltag eine junge Leipziger Reserve beherrschte, wartet nun eine völlig andere physische und taktische Herausforderung. Die SG Motor Wilsdruff musste zum Auftakt zwar eine knappe 0:1-Niederlage beim SV Panitzsch/Borsdorf 1920 hinnehmen – begünstigt durch einen frühen Gegentreffer von Justin Willich in der 17. Minute –, verfügt jedoch über ein eingespieltes und erprobtes Gefüge. „Diesmal kommt eine recht erfahrene Truppe auf uns zu!“, warnt Dittrich vor den Qualitäten der Gastgeber, die vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung brennen dürften.
Personell kann das Chemnitzer Trainerteam für die Auswärtsfahrt weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Die Startelf, die gegen Chemie Leipzig über 90 Minuten dominierte und durch Treffer von Marius Wolny (Doppelpack), Louis Alexander Nickel, Lenny Pechmann, Phil Mende und Chris Meier überzeugte, wird voraussichtlich nur punktuell verändert. „Personell gibt es nur kleine Änderungen!“, gibt Dittrich Einblick in die Kaderplanung für das Wochenende.
Für den VfB Fortuna Chemnitz bietet die Partie eine echte Reifeprüfung. Gegen eine körperlich präsente und routinierte Wilsdruffer Mannschaft wird es darauf ankommen, die spielerische Leichtigkeit des Auftaktsieges mit der nötigen Zweikampfhärte zu verknüpfen. Ein weiterer Erfolg würde den Anspruch der Fortunen unterstreichen, sich von Beginn an in den oberen Regionen der Landesklasse Nord festzusetzen.