Fortuna vor dem Abstiegsgipfel: „Wir wollen an Tapfer vorbei“

Dass dieser Optimismus nicht gänzlich unbegründet ist, nährt sich aus der Leistung der Vorwoche. Trotz der knappen 0:1-Niederlage beim SC Freital II zeigte die Fortuna eine leidenschaftliche und spielerisch ansprechende Partie, die Dittrich als Maßstab für das kommende Wochenende sieht. „Mit der Leistung aus Freital sind wir guter Dinge!“, so der Trainer. Es gilt nun, die dort gezeigte Moral mit jener Kaltschnäuzigkeit zu paaren, die im Stadion am Burgwartsberg noch vermisst wurde.

Der SV Tapfer 06 Leipzig reist hingegen mit einem moralischen Vorteil an. Am vergangenen Spieltag gelang den Messestädtern ein wichtiger 2:1-Erfolg gegen das Schlusslicht VfL Pirna-Copitz, den sie erst durch einen Treffer von Yves Morgenstern in der vierten Minute der Nachspielzeit sicherten. Dieser späte Sieg dürfte dem Team von Manuel Kurt Kienitz das nötige Selbstvertrauen gegeben haben, um den Vorsprung auf die Chemnitzer am Sonntag auszubauen.