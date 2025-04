Fortuna: Vielumworbenes Sturm-Trio bleibt – Feuersänger geht

Top-Torjäger Ziegler und Kreativkopf Da Silva sind ohnehin mit längerfristigen Verträgen ausgestattet. Beide laufen bis 2027. Nun hat auch Sarajlic seinen auslaufenden Kontrakt – passend zu seiner Rückennummer 27 – um zwei Jahre bis 2027 verlängert. „Natürlich stehen die drei für die Tore und für unseren offensiven Fußball. Dass die drei zusammenbleiben und in Regensburg gehalten können, ist für mich als Trainer, für den Verein, aber auch für die Region ein gutes Zeichen“, freut sich Fortunas Cheftrainer Arber Morina.



Durch die Zusage Sarajlic' ist ein weiteres Puzzlestück fixiert in der Kaderplanung des Bayernligisten. „Für uns ist wichtig, mit der Zusage von Jason als letzten der drei Stürmer Planungssicherheit für die nächsten zwei Saisons zu haben“, so Morina, der schon zu Corona-Zeiten mit dem schlaksigen Fußballer gemeinsam auf dem Bolzplatz stand. „Daher freut mich sein Verbleib auch ganz persönlich.“



Jason Sarajlic hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen in den vergangenen Jahren. Obwohl er als Junior einzig im letzten U19-Jahr höherklassiger unterwegs war, schaffte er beim SC Regensburg auf Anhieb den Sprung in den Herrenbereich. Nach einem Bezirksliga-Jahr folgte der Schritt in die Landesliga zum FC Tegernheim. Wieder ein Jahr später ging es noch eine Etage nach oben, zum damaligen Bayernliga-Aufsteiger Fortuna Regensburg. Dort zählt Sarajlic längst zu den Leistungsträgern. Bis dato steuerte der großgewachsene und pfeilschnelle Angreifer in 64 Fünftliga-Spielen 23 Tore und 18 Assists bei.



„Ich freue mich sehr, zwei weitere Jahre ein Teil der Fortuna zu sein. Natürlich wäre es schön und es gab es auch mehrere Möglichkeiten, noch eine Liga höher anzugreifen. Allerdings gibt es gegenwärtig erstmal kein Angebot, was mich von der Fortuna hätte wegziehen können. Ich bin im letzten Jahr meiner Ausbildung, die Fortuna ist gleich um die Ecke und das Trainerteam sowie die Mannschaft sind mir richtig ans Herz gewachsen. Deshalb bleibe ich gerne weiter hier“, nennt der 23-jährige Regensburger die Gründe für seinen Verbleib. Ehrgeizig schiebt er hinterher: „Wer weiß, vielleicht spielen wir nächste Saison mit der Mannschaft ja oben mit?“



Auf der Kehrseite steht ein weiterer Abgang fest. Abwehrmann Dominik Feuersänger zählt ab Sommer nicht mehr zum Kader der Grün-Weißen, die Wege werden sich nach insgesamt gut sechs gemeinsamen Jahren trennen. Nach Keeper Enrico Sommer (als Spielertrainer in die Kreisklasse) und Tobias Zöllner (Karriereende) ist der 27-Jährige der dritte feststehende Abgang beim SV Fortuna.