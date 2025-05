Fortuna verstärkt sich mit Medineli und Hedider

Ediz Medineli (links) wird beim SV Fortuna Regensburg von Sportdirektor Helmut Zeiml in Empfang genommen. – Foto: Florian Würthele

Auf 84 Einschüsse in 34 Spielen brachte es die Offensivabteilung des SV Fortuna in dieser Saison. Das ergibt eine Quote von beinahe 2,5 Toren pro Spiel. Keine Mannschaft in der Bayernliga Nord war treffsicherer. Nun erhält der Top-Angriff der Regensburger nochmals Verstärkung. Und zwar im Doppelpack. Vom Ligakonkurrenten ASV Cham wechselt der vielumworbene Angreifer Ediz Medineli (25) an die Isarstraße. Außerdem wagt Amir Hedider (21) nach einer Halbserie beim Bezirksligisten TB/ASV Regenstauf den Sprung in die Bayernliga.

Hedider sammelte beim TSV Kareth-Lappersdorf bereits Landesliga-Erfahrung, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt in Regenstauf steuerte er in zwölf Bezirksliga-Spielen 16 Scorer bei (9 Tore, 7 Assists). Somit war der Jungspund maßgeblich an der bärenstarken Frühjahrsrunde der Wagner-Elf beteiligt.



Eine gewisse Verbindung zum SV Fortuna hat Hedider ohnehin schon. Sein Vater spielte einst lange im grünweißen Trikot, galt als begnadeter Techniker. Beim Bayernligisten hofft man, „dass der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen ist“, wie Cheftrainer Arber Morina sagt. Weiter äußert sich Morina so über den Neuzugang: „Dadurch dass er in der Rückrunde sehr gut performt hat, sind wir auf Amir aufmerksam geworden. Wir freuen uns sehr auf diesen interessanten Spieler und hoffen in erster Linie, dass er verletzungsfrei bleibt, damit er sein vorhandenes Potenzial bestmöglich ausschöpfen kann.“



In das gleiche Horn bläst Fortunas Sportlicher Leiter Hans Meichel: „Sein Vater war einer der besten Spieler, die wir je hatten. Amir bringt ähnliche Bewegungen und Qualitäten mit. Er ist jung und hochtalentiert, kann uns mit seiner Schnelligkeit, seiner Dribbelstärke, seinem Trickreichtum und seinem guten Auge sicherlich weiterhelfen. Sportlich wie menschlich passt er genau in unser Schema.“







Cheftrainer Arber Morina (links) freut sich schon auf Amir Hediders Kabinettstückchen. – Foto: Florian Würthele





Aufhorchen lassen die Regensburger mit der Verpflichtung von Ediz Medineli. Der 25-jährige Offensiv-Allrounder bringt reichlich Bayernliga-Erfahrung mit. Gesammelt hat er die in den letzten dreieinhalb Jahren beim ASV Cham und zuvor im B-Team des SSV Jahn. In der Jugend spielte er beim FC Augsburg in der U17-Bundesliga. Die Saison 24/25 schloss er mit sechs Toren und sechs Vorlagen in 33 Fünftliga-Matches ab.



Einige Vereine streckten ihre Fühler nach dem technisch versierten und wuchtigen Angreifer aus. Umso glücklicher sind die Verantwortlichen bei Fortuna, dass Medineli ihnen die Zusage gegeben hat. Zumal der Kontakt eher zufällig zustande kam. Wichtig zu betonen: Zunächst erfolgte die Rücksprache mit dem ASV Cham in Person von Trainer Faruk Maloku, erst dann setzte sich der SVF mit dem Spieler in Verbindung.



Trainer Morina gibt zu Protokoll: „Ediz ist ein sehr guter Techniker, der uns im vorderen Bereich nochmal einen qualitativen Schub geben wird. Er wohnt in der Regensburger Altstadt, entsprechend kurz sind die Wege. Mich freut es ganz besonderes, dass er sich gegen lukrative Angebote und stattdessen für unseren Fortuna-Fußball entschieden hat. Unfassbar spannend ist außerdem, dass er Sportmanagement studiert und den Verein in Zukunft auch bei strukturellen Themen unterstützen und voranbringen möchte. Uns bringt das einen absoluter Mehrwert.“



Was sagt Ediz Medineli selbst zu seiner fußballerischen Rückkehr nach Regensburg? „Ich hatte sehr angenehme und offene Gespräche mit Arber Morina und Helmut Zeiml. Das hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl vermittelt. Schon nach den ersten Gesprächen war für mich klar, dass wir auf und neben dem Platz ähnliche Vorstellungen und Ziele verfolgen. Das passt sehr gut zu meinen eigenen Ambitionen und Werten. Deshalb fiel mir die Entscheidung pro Fortuna letztlich auch nicht schwer. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen. Es ist mal wieder etwas Neues für mich, und genau darauf habe ich richtig Lust“, begründet Medineli die Zusage. Welche persönlichen Ziele er sich gesteckt hat, dazu sagt er folgendes: „Ich möchte sowohl sportlich als auch menschlich meinen Teil zum Erfolg beitragen. Gleichzeitig will ich mich in der neuen Umgebung beweisen und zeigen, was ich draufhabe. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine gute – und hoffentlich auch erfolgreiche – Zeit erleben werden.“