Fortuna verstärkt sich hochkarätig: Tobias Kordick sagt zu Der langjährige Angreifer der DJK Vilzing kommt mit Regionalliga-Erfahrung an die Isarstraße von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kam für den SV Fortuna Regensburg bereits in mehreren Testspielen zum Einsatz: Tobias Kordick (links). – Foto: Florian Würthele

Nun ist die Tinte trocken: Wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel in der Bayernliga Nord hat sich der SV Fortuna nochmal namhaft verstärkt. Der Regensburger Stadtverein hat sich die Dienste von Tobias Kordick sichern können. Der Regionalliga-erfahrene und technisch versierte Offensivmann kommt von der DJK Vilzing und wirkte bei Fortuna zuletzt bereits in mehreren Testspielen als Gastspieler mit. Nach seiner Vertragsunterzeichnung gehört der 30-Jährige ab sofort fest zum Kader von Cheftrainer Arber Morina.

Regensburgs Übungsleiter freut sich ungemein auf den Neuzugang: „Tobi bringt ein anderes Spielelement rein. Dies kann uns in vielen Spielen nützlich sein, in denen wir die Bälle festmachen müssen und Zeit brauchen, mit Geschwindigkeit nachzurutschen. Jene Elemente bringt Tobi mit. Außerdem hat er ein feines Auge für den Steckpass in die Tiefe. Hier erhoffe ich mir von ihm den ein oder anderen letzten Pass vor dem Tor, damit wir uns noch mehr Chancen erspielen und am Ende erfolgreicher sind“, so Morina über den „offensiv variabel einsetzbaren“ Kordick. „Je nach Gegner können wir ihn auf bestimmten Positionen ausprobieren.“ Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des TSV 1860 München wurde als klare Verstärkung des Kaders geholt. „Er bringt Bewegung rein in den Kader und ist nicht gekommen, um bei uns auf der Bank zu sitzen. Die anderen Offensivspieler müssen jetzt auf jeden Fall höher springen. Aber das ist okay so: Wir wollen Gas geben und da tut die Konkurrenz innerhalb der Mannschaft gut.“



Der gebürtige Ränkamer wohnt mittlerweile seit mehreren Jahren in Regensburg. Auf der Suche nach einer neuen fußballerischen Herausforderung wurde er beim hiesigen Bayernligisten fündig. „Ab und zu im Leben braucht man eine Veränderung. Nach fünf Jahren bei der DJK Vilzing freue ich mich nun auf die neue Aufgabe beim SV Fortuna. Dadurch dass ich auch nach meiner Reise weiterhin in Regensburg wohnhaft bin und der Kontakt zu vielen Fortuna-Spielern und zu Arber als Trainer immer da war, ist es für mich eine coole Lösung, zum ersten Mal hier direkt vor Ort zu spielen“, sagt Tobias Kordick.





Der Offensiv-Allrounder schaffte über seinen Heimatverein FC Ränkam und den ASV Cham den Sprung ins NLZ des TSV 1860 München. Von den Löwen wurde er vier Jahre ausgebildet, spielte in der U17- und U19-Bundesliga. Mit dem Übertritt in den Herrenbereich entschied sich Kordick im Jahr 2014 für einen Wechsel zur DJK Vilzing. Von 2017 bis 2021 lief er dann für den ASV Cham auf. Gemeinsam feierte man den Aufstieg in die Bayernliga. Es schloss sich das zweite Engagement am Vilzinger Huthgarten an. Gleich im ersten Jahr gelang der Sprung in die Regionalliga. Ab letztem Sommer legte der Edeltechniker eine fußballerische Auszeit ein, ehe er in der zurückliegenden Frühjahrsrunde wieder aushalf im Vilzinger Trikot. Insgesamt stehen 91 Regionalliga-Einsätze in Kordicks Vita. Dabei steuerte er 14 Tore und 20 Assists bei.