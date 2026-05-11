Fortuna verpflichtet Schröder und Maul – Ziegler kehrt vom Jahn zurück Regensburger Bayernligist freut sich auf ein Spielertrio und stellt sich in der sportlichen Führung breiter auf von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Fortunas Cheftrainer Arber Morina (links) mit Neuzugang Lukas Schröder von der DJK Vilzing. – Foto: SV Fortuna Regensburg

Der SV Fortuna Regensburg treibt seine Planungen für die kommende Bayernliga-Saison weiter voran und kann sowohl Verstärkungen im Spielerkader als auch strukturelle Erweiterungen in der sportlichen Führung vermelden.

Mit Marco Maul konnte ein hochtalentierter Offensivspieler verpflichtet werden, der bestens in die Spielphilosophie des Vereins passt. Der dynamische und technisch versierte Angreifer genoss beim SSV Jahn Regensburg eine fundierte fußballerische Ausbildung und sammelte trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung in der Bayernliga (69 Spiele, 9 Tore). In den letzten zwei Spielzeiten zählte der 20-Jährige bei der U21 des SSV Jahn zu den Leistungsträgern. „Beim SV Fortuna wird Marco auf Anhieb eine Verstärkung darstellen sowie den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben“, ist die sportliche Leitung um Helmut Zeiml und Jürgen Schützenmeier überzeugt.





Marco Maul (links) wechselt vom SSV Jahn an die Isarstraße. – Foto: SV Fortuna Regensburg











Darüber hinaus kann der Regensburger Bayernligist zwei „Rückkehrer“ vermelden, die für die kommende Saison wie Neuzugänge einzuordnen sind. Torjäger



Ebenfalls neu im Kader ist Lukas Schröder , der die Mannschaft auf zentralen Positionen flexibel verstärken wird. Sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar, bringt der 24-Jährige die gewünschte Stabilität und Spielintelligenz mit. „Seine Ausbildung beim FC Ingolstadt und beim SSV Jahn Regensburg sowie seine Station bei der DJK Vilzing unterstreichen seine Qualität und Erfahrung“, so Zeiml und Schützenmeier. Im Trikot der DJK Vilzing sammelte Schröder 63 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Aufgrund eines Handbruchs war er seit Winter außer Gefecht gesetzt. Beim SV Fortuna Regensburg erhält Schröder eine klare sportliche und berufliche Perspektive – verbunden mit der Erwartung, diese Chance konsequent zu nutzen und sich sowohl auf als auch neben dem Platz entsprechend einzubringen.Darüber hinaus kann der Regensburger Bayernligist zwei „Rückkehrer“ vermelden, die für die kommende Saison wie Neuzugänge einzuordnen sind. Torjäger Fabian Ziegler (25) wird nach seinem einjährigen Engagement beim SSV Jahn Regensburg im Sommer zurückerwartet. Die Leihe war für ein Jahr vereinbart und läuft zum 30. Juni aus. Außerdem besteht bei Spielmacher Mario Baldauf (27) nach einer komplizierten Sehnenverletzung die Hoffnung, dass diese im Sommer vollständig ausheilt und er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. „Beide Spieler werden – bei entsprechendem Verlauf – den Kader qualitativ bereichern und zusätzliche Optionen eröffnen“, teilen die sportlichen Leiter der Grün-Weißen mit.







Torjäger Fabian Ziegler wird zum Saisonwechsel zurückerwartet. – Foto: Florian Würthele





Auch abseits des Spielfelds stellt sich der Verein breiter auf: Mit



Auch abseits des Spielfelds stellt sich der Verein breiter auf: Mit Patrick Meier gewinnt der SV Fortuna zusätzliche Unterstützung in der sportlichen Führung. Durch seine Erfahrung als Spieler, Trainer und Funktionär bringt der 45-Jährige wertvolles Know-how mit, das zur weiteren Entwicklung der Vereinsstrukturen beitragen wird. Der langjährige Torhüter des FC Viehhausen engagierte sich bei seinem Heimatverein als Trainer der Bezirksliga-Mannschaft und arbeite zudem in der Abteilungsleitung sowie im Abteilungsausschuss mit. Bei Fortuna wird Meier künftig Helmut Zeiml und Jürgen Schützenmeier unter die Arme greifen. Mit Kevin und Georg Meier sind bereits sein Bruder und Vater beim SVF tätig.

Patrick Meier (rechts) greift künftig der sportlichen Leitung um Helmut Zeiml (links) unter die Arme. – Foto: SV Fortuna Regensburg





Mit diesen Maßnahmen unterstreicht der SV Fortuna Regensburg seine Ambitionen, sich sowohl sportlich als auch organisatorisch kontinuierlich weiterzuentwickeln und gut auf die kommende Saison vorbereitet zu sein.