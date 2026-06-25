Fortuna verpflichtet einen zweifachen Nationalspieler

Gonçalves verstärkt die Fortuna – Foto: IMAGO

Die Kaderplanung von Fortuna Düsseldorf kann einen weiteren Erfolg verbuchen. Nachdem in den vergangenen Tagen die Transfers von Dominique Heintz und Fabian Schleusener bekannt gegeben wurden, wechselt nun auch Miguel Fernandes Gonçalves vom Regionalligisten FC 08 Homburg zu den Rot-Weißen. Zudem stattete der Drittligist Mechak Quiala Tito mit einem Profivertrag aus. Ob Zugang Steven van der Sloot in der kommenden Spielzeit das Trikot der Rot-Weißen überstreifen wird, bleibt abzuwarten.

Nach einer eher schwierigen Spielzeit kehrte er nach Dudelange zurück und erkämpfte sich dort einen Stammplatz. Im Jahr 2025 folgte dann der Wechsel nach Deutschland - der FC Homburg verpflichtete den jungen Spieler. In 26 Regionalliga-Partien kam er auf drei Treffer und sechs Vorlagen und endete mit seinem Team auf dem vierten Platz. Zudem erreichte der Mittelfeldakteur das Pokalfinale des Landespokals, welches allerdings mit 2:4 gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken verloren ging.

Gonçalves erhält bei der Fortuna die Rückennummer 18 und einen Vertrag bis 2029. In der Jugendabteilung agierte der 21-Jährige für Jeunesse Esch, US Esch, Titus Petingen und F91 Dudelange in seiner Heimat Luxemburg, bevor er sich im Sommer 2022 für einen Wechsel in die U19 des portugiesischen Vereins Gil Vicente entschied.

Samir Arabi, Sportvorstand der Fortuna, sagte auf der offiziellen Vereinsseite Düsseldorfs folgendes über den Zugang: "Trotz seines jungen Alters hat Miguel bei seinen bisherigen Stationen bereits viele Erfahrungen gesammelt und bringt eine hohe Spielintelligenz und gutes Passspiel mit. Sein Debüt für die luxemburgische Nationalmannschaft ist ein weiterer Beleg dafür. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial und wird unsere Mannschaft mit seinen Stärken bereichern. Vielen Dank an die Verantwortlichen vom FC Homburg für die kooperativen Gespräche und dass sie Miguel die Chance ermöglicht haben, zur Fortuna zu wechseln.“

Im Juni dieses Jahres feierte der 21-Jährige einen weiteren Erfolg in seiner Karriere, denn er bestritt sein erstes Länderspiel für die Nationalmannschaft Luxemburgs.

Gonçalves meldete sich ebenfalls zu Wort: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in einer neuen Liga und bei einem neuen Verein. Die Fortuna hat sich sehr um mich bemüht und mich von der anstehenden Aufgabe absolut überzeugt. Wir wollen schnell als Team zueinanderfinden, um dann eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Tito zeigte sich torgefährlich

Doch nicht nur den Transfer von Gonçalves konnte die Fortuna als Erfolg verkünden. Eigengewächs Mechak Quiala Tito erhält einen Profivertrag bis zum Jahr 2028 am Rhein.

Im Sommer 2018 wechselte Tito aus dem Nachwuchs von Viktoria Köln ins NLZ der Fortuna und durchlief daraufhin sämtliche Jugendmannschaften. In der Spielzeit 2024/25 folgte schließlich der Schritt in die U23 der Fortuna. In der abgelaufenen Saison konnte der 20-Jährige in der Regionalliga West glänzen - zehn Tore und fünf Assists konnte er in 28 Spielen verbuchen.

Arabi lobte den jungen Spieler: "Wir freuen uns, dass wir Mechak an uns binden konnten und er seinen Weg nun als Profi bei uns fortsetzt. Diesen Schritt hat er sich durch seine positive Entwicklung in der U23 absolut verdient. Er hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche Torgefahr er ausstrahlen kann. Darüber hinaus zeichnen ihn eine hohe Einsatzbereitschaft und körperliche Präsenz aus, die ihm helfen werden, auch im Profibereich schnell Fuß zu fassen.“

Auch der Youngstar sagte etwas zur Einberufung in den Profikader: "Die Fortuna ist ein großartiger Verein, der mir viel bedeutet und bei dem ich mich sehr wohlfühle. Umso glücklicher bin ich, hier meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und meiner Familie für die Unterstützung auf diesem Weg. Ich werde weiter hart arbeiten, um die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.“

Verbleib von van der Sloot bleibt offen

Es wurde lange darüber diskutiert, ob van der Sloot einen Vertrag für die kommende Drittliga-Spielzeit hat - nun ist sicher, dass der 23-Jährige einen Kontrakt bei der Fortuna besitzt. Zur Vorbereitung wird der Rechtsverteidiger zunächst erscheinen - ob er über die kommenden Wochen und Monaten weiterhin in Düsseldorf verbleiben wird, wird sich allerdings noch zeigen.

Sven Mislintat verpflichtet den jungen Niederländer während der vergangenen Saison vom niederländischen Zweitliga-Meister ADO Den Haag. Die kolportierte Summe von 500.000 Euro will aktuell kein Verein zahlen und somit wird van der Sloot am Samstag zum Trainingsauftakt erwartet.

Dabei konnte sich der 23-Jährige mit acht Toren in 36-Partien in Den Haag für weitere Aufgaben empfehlen. Falls es keinen Käufer für den Niederländer geben wird, dann wird er zusammen mit Gonçalves, Tito und dem Rest der Mannschaft die Mission des Wiederaufstiegs angehen.