Fortuna verliert gegen Grüne-Heide verdient

Trotz 1:0-Halbzeitführung verliert die Unterhachinger Fortuna zuhause gegen Grüne-Heide Ismaning mit 1:2 (1:0). Schneider (73.) und Glasner (79.) wandelten das 1:0 von Lukas Wimmer (40.) noch zu einem verdienten Auswärtssieg um.

Nachdem in der Vorwoche (der Wiesn sei Dank) aufgrund diverser Krankheiten garkein Trainingsbetrieb in Unterhaching stattfand, zu Beginn der Woche sechs und am Ende der Woche immerhin 12 Feldspieler den Weg in Training fanden, war die Erwartungshaltung vor dem Heimspiel gegen die bis dato ungeschlagenen Ismaninger mehr als gering. In der ersten Hälfte lieferten die Fortunen den Hausherren einen leidenschaftlichen Kampf, verteidigten sehr kompakt und ließen nur einen nennenswerten Torschuss der Gäste zu (30.). Mit der einzigen eigenen Torchance gelang Lukas Wimmer nach Vorarbeit von Sascha Heimrath sogar der etwas schmeichelhafte Führungstreffer (40.).