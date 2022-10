Fortuna Unterhaching und TSV Ottobrunn im Derby-Fieber Fußball-Kreisliga

Die Kreisligisten Fortuna Unterhaching und TSV Ottobrunn bereiten sich derzeit auf das Derby am kommenden Sonntag (13 Uhr, Grünauer Allee) vor. Die Gäste aus Ottobrunn empfangen am morgigen Donnerstag (19.45 Uhr) aber erst einmal den FC Phönix am Haidgraben.

Unterhaching/Ottobrunn – Für Florian Darchinger liegt die Rollenverteilung im Nachbarschaftsduell auf der Hand: „Die Ottobrunner sind klarer Favorit, alles andere als ein Sieg für sie wäre eine Überraschung“, sagt der Fortuna-Coach – und wird prompt von Tim Müllmaier gekontert: „Die Fortuna macht sich immer ein bisschen kleiner. Aber sie haben starke Einzelspieler, haben einen Plan, wollen kicken, können aber auch fighten. Ich finde sie richtig gut“, erweist Ottobrunns Spielertrainer den Hausherren seine Anerkennung.

Zudem empfängt der TSV drei Tage zuvor noch den Vorjahreszweiten FC Phönix. „Es ist die zweite englische Woche hintereinander“, verweist Müllmaier auf ein Programm, das seinen Tribut fordern könnte. Bislang allerdings sind die Ottobrunner ordentlich durchgekommen. Auf die maue Startbilanz von 2:4 Punkten, die teils auch etwas unglücklich zustande kam, folgten fünf Siege am Stück. Das erste Spiel dieser Serie, ein 4:3 gegen die MSV Bajuwaren sei „ein Knackpunkt“ gewesen, erinnert sich Müllmaier: „Wir führen früh 2:0, liegen dann nach drei Standards 2:3 hinten. Da hat es in der Halbzeit auch gescheppert, was selten vorkommt, weil ich nicht der Typ dafür bin.“

Doch die lautstarke Kabinendiskussion, an der sich auch die Spieler beteiligten, brachte offenbar den entscheidenden Schub: „Wir haben dann in der zweiten Halbzeit auf ein Tor gespielt und das 4:3 in der Nachspielzeit gemacht. Wenn du so mit Glück und Willen gewinnst, setzt das Kräfte frei.“

Und so mischt der TSV im Aufstiegsrennen voll mit. „18 Punkte aus acht Spielen: So gut standen wir noch nie da“, freut sich Müllmaier. „Dass wir nur Dritter sind, liegt daran, dass Baldham und Grüne Heide Ismaning vorne so marschieren. Aber wir wollen dranbleiben und wenn sie was liegen lassen, wollen wir da sein.“

Auch Darchinger, dessen Fortunen zwei Ränge, aber schon fünf Zähler hinter dem Haidgraben-Team stehen, ist bislang zufrieden. „Punktemäßig sind wir voll im Soll, also können wir ohne Druck ins Derby gehen.“

Den kleinen Ergebnisknick zwischendrin mit einem Punkt aus drei Partien hatte der Trainer schon kommen sehen: „Wir hatten, wie jedes Jahr, den Wiesn-Blues. Wir waren auch gemeinsam auf dem Oktoberfest, von 20 Leuten waren dann 18 krank. Jetzt sind wir langsam wieder auf dem Weg.“

Bester Beweis: Das 1:0 in Ebersberg am vergangenen Wochenende, mit dem die Fortuna ihre Auswärtsbilanz auf zehn Punkte aus vier Partien bei 5:0 Toren ausbaute. „Auswärts haben wir oft auf kleinen Plätzen gespielt, da kann man, wenn die Fitness nicht so da ist, besser zulaufen“, hat Darchinger eine schlüssige Erklärung für diese Stärke. „Außerdem holen die Jungs, wenn die Stimmung, wie in Ebersberg vor 100 Leuten auf engem Kunstrasen, relativ hitzig ist, noch die paar Prozent mehr raus. Dieser Sieg war brutal wichtig.“

Hinzu kommt, dass die Hachinger zuhause dem Top-Duo Baldham und Grüne Heide unterlagen. Gegen den Tabellendritten aus Ottobrunn wollen sie es besser machen, der TSV will oben bleiben: Spannung in der Grünau scheint am Sonntag garantiert.