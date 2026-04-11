Fortuna unter Druck: „Wir brauchen dringend Punkte“

Trainer Rocco Dittrich ist sich der Schwere der Stunde bewusst und schlägt vor dem 21. Spieltag ernste Töne an. „Die heiße Phase der Saison beginnt“, ordnet er die aktuelle Situation ein. Dittrich sieht eine Parallele zwischen beiden Kontrahenten: „Beide Teams spielen hinter ihren Erwartungen beziehungsweise Wünschen.“ Während Chemnitz gegen den Sturz in die Landesklasse kämpft, belegt Borea Dresden mit 29 Punkten den achten Rang – eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld, die jedoch nach dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen den SV Tapfer Leipzig gefestigt wurde.

Die sportliche Ausgangslage für die Chemnitzer ist nach der bitteren 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag beim SV Lipsia Eutritzsch weiter erschwert worden. In einem Spiel, das durch ein spätes Eigentor entschieden wurde, blieb die Fortuna trotz kämpferischer Ansätze ohne Ertrag. Nun wartet mit Borea Dresden ein Gegner, der im Hinspiel keine Gnade kannte und die Chemnitzer mit einer 0:4-Packung nach Hause schickte. Besonders Justin Löwe, der damals doppelt traf und auch zuletzt gegen Leipzig einen Hattrick erzielte, wird die Defensive der Fortuna fordern.

Dittrich respektiert die Qualitäten des kommenden Gegners, verlangt von seiner Mannschaft jedoch eine Rückbesinnung auf spielerische Tugenden: „Wir erwarten einen spielstarken Gegner. Wir selber müssen so locker und frech auftreten wie beim Testspiel gegen den CFC, aber wir brauchen auch den Biss und Wille, den es im Abstiegskampf braucht.“ Diese Gratwanderung zwischen der Leichtigkeit eines Vorbereitungsspiels gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC und der nötigen Härte im Tabellenkeller soll die Wende einleiten.