 2026-07-09T07:06:32.265Z

Ligabericht

Fortuna: Unerwartetes Sautner-Comeback & Ziegler-Rätsel

Im Kader des Bayernligisten könnte es noch zu einer Rochade im Offensivbereich kommen +++ Samstag Testspiel gegen Jahn-Nachwuchs

von Florian Würthele · Heute, 09:14 Uhr · 0 Leser
Routinier Martin Sautner sammelte am Dienstag erstmals nach langer Zeit wieder Spielminuten für Fortuna Regensburg.
Routinier Martin Sautner sammelte am Dienstag erstmals nach langer Zeit wieder Spielminuten für Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

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Martin Sautner
Martin Sautner
Fabian Ziegler
Fabian Ziegler

Auf der Zielgeraden der Vorbereitung befindet sich Bayernligist SV Fortuna. Ein Testspiel steht noch aus. Diesen Samstag (Anstoß 10 Uhr) schaut der SSV Jahn mit seiner U19 an der Regensburger Isarstraße vorbei. Eine Woche später wird es für Fortuna ernst – erst im Totopokal, anschließend in der Liga. Im Kader könnte sich noch etwas tun. Zuletzt feierte ein Routinier ein unerwartetes Comeback.

Zwei klare Siege (4:0 gegen Regenstauf, 4:0 gegen Tegernheim) stehen zwei klaren Niederlagen (0:4 gegen Bad Abbach, 1:4 gegen Schalding) gegenüber. Zwischendrin gab es den Erfolg beim Ligakollegen ASV Neumarkt im Rahmen der Pokal-Quali. Rein ergebnistechnisch ist die Vorbereitung der Domstädter der Kategorie „Licht und Schatten“ zuzuordnen. Unter der Woche setzte sich Fortuna beim Landesligisten FC Tegernheim zwar mit einem standesgemäßen Ergebnis durch, machte in der ersten Halbzeit aber kein gutes Spiel. Tempo, Intensität und Konsequenz waren ausbaufähig. Dazu gesellten sich unnötige Fouls. Positiv hervorzuheben war die deutliche Steigerung nach der Pause. Und das trotz Unterzahl, nach einer frühen Gelbroten Karte an den spielenden Co-Trainer Lucas Altenstrasser.

Zu einem unerwarteten Comeback kam es in der Schlussphase. Routinier Martin Sautner betrat das Feld. Sein letztes (Test-)Spiel für Fortuna hatte der Defensivmann im Februar 2025 bestritten. Ein heimtückisches Knochenödem im Knie setzte ihn eine Ewigkeit außer Gefecht. Was steckt hinter dem Comeback, welches Sautner sogleich mit einem Tor garnierte? „Voll dabei bin ich gerade nicht. Ich mache langsam und probiere es einfach gerade aus“, klärt der 35-Jährige auf und schiebt nach: „Ob es dann körperlich klappt, weiter zu kicken, wird sich zeigen. Mehr ist nicht dran an dem Ganzen.“ Trainer Arber Morina hat „keine Erwartungen“ an den ehemaligen Regionalligaspieler. „Er macht mit und schaut, wie es körperlich geht. Wenn es in die Vollen geht – das war ja nur ein Testspiel, die Belastung in der Bayernliga ist eine ganz andere – müssen wir schauen, inwieweit er die Dynamik mitgehen kann“, erklärt Morina.

Im Kader des Regensburger Fünftligisten könnte es noch zu einer Veränderung kommen. Aktuell ist ein Probespieler in den Einheiten dabei. Zeitnah soll sich herausstellen, ob eine Verpflichtung zustande kommt. Der erfahrene Offensivspieler würde der Mannschaft sicherlich gut zu Gesicht stehen. Wegen eines anderen Stürmers herrscht nach wie vor Unklarheit. Torjäger Fabian Ziegler (25), der letzte Saison an den SSV Jahn ausgeliehen wurde, besitzt beim SV Fortuna noch einen gültigen Vertrag bis 2028. Es ist offen, ob beide Seiten aber nicht schon diesen Sommer getrennte Wege gehen. Zuletzt spielte Ziegler bei einem Regionalligisten vor. Weder in die eine noch in die andere Richtung ist bislang etwas spruchreif.

Unterdessen absolvieren Schmitt, Da Silva & Co. am Samstag ihr letztes Vorbereitungsspiel. Gegen die U19 des SSV Jahn dürften die Grünweißen auf Herz und Nieren getestet werden. Die Zeit des Durchwechselns und Ausprobieren ist nun vorbei: „Es läuft langsam darauf hinaus, dass wir das Gesicht der ersten Elf für die Liga zusammenbekommen. Diejenigen, die am Samstag spielen, haben eine gute Chance, eine Woche drauf in der Startelf zu stehen“, sagt Morina. Vor dem Punktspielauftakt (Dienstag, 21. Juli beim TSV Neudrossenfeld) steht erst noch das Spiel in der 1. Pokalrunde im Plan. Den Gegner wird der SVF am morgigen Freitagabend erfahren. Morina ist froh um dieses Pokalspiel, „denn sonst hätten wir keinen Testgegner gehabt an diesem Wochenende“. Der Trainer freut sich auf einen „guten letzten Test mit Wettkampfcharakter“.