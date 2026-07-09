Fortuna: Unerwartetes Sautner-Comeback & Ziegler-Rätsel

Routinier Martin Sautner sammelte am Dienstag erstmals nach langer Zeit wieder Spielminuten für Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Zwei klare Siege (4:0 gegen Regenstauf, 4:0 gegen Tegernheim) stehen zwei klaren Niederlagen (0:4 gegen Bad Abbach, 1:4 gegen Schalding) gegenüber. Zwischendrin gab es den Erfolg beim Ligakollegen ASV Neumarkt im Rahmen der Pokal-Quali. Rein ergebnistechnisch ist die Vorbereitung der Domstädter der Kategorie „Licht und Schatten“ zuzuordnen. Unter der Woche setzte sich Fortuna beim Landesligisten FC Tegernheim zwar mit einem standesgemäßen Ergebnis durch, machte in der ersten Halbzeit aber kein gutes Spiel. Tempo, Intensität und Konsequenz waren ausbaufähig. Dazu gesellten sich unnötige Fouls. Positiv hervorzuheben war die deutliche Steigerung nach der Pause. Und das trotz Unterzahl, nach einer frühen Gelbroten Karte an den spielenden Co-Trainer Lucas Altenstrasser.



Zu einem unerwarteten Comeback kam es in der Schlussphase. Routinier Martin Sautner betrat das Feld. Sein letztes (Test-)Spiel für Fortuna hatte der Defensivmann im Februar 2025 bestritten. Ein heimtückisches Knochenödem im Knie setzte ihn eine Ewigkeit außer Gefecht. Was steckt hinter dem Comeback, welches Sautner sogleich mit einem Tor garnierte? „Voll dabei bin ich gerade nicht. Ich mache langsam und probiere es einfach gerade aus“, klärt der 35-Jährige auf und schiebt nach: „Ob es dann körperlich klappt, weiter zu kicken, wird sich zeigen. Mehr ist nicht dran an dem Ganzen.“ Trainer Arber Morina hat „keine Erwartungen“ an den ehemaligen Regionalligaspieler. „Er macht mit und schaut, wie es körperlich geht. Wenn es in die Vollen geht – das war ja nur ein Testspiel, die Belastung in der Bayernliga ist eine ganz andere – müssen wir schauen, inwieweit er die Dynamik mitgehen kann“, erklärt Morina.



