Fortuna und Elversberg trennen sich mit 1:1

In der Anfangsphase taten sich beide Mannschaften schwer damit, Torchancen zu kreieren und bemühten sich stattdessen um eine sichere Defensive. Nach einer Viertelstunde kam die Fortuna zum ersten Abschluss: Eine Flanke von Tim Oberdorf aus dem rechten Halbfeld konnte Dawid Kownacki allerdings nicht mehr entscheidend auf das Tor drücken (17.). Die erste Chance der Gastgeber resultierte aus einer Standardsituation: Im Anschluss an eine Ecke prüfte Robin Fellhauer Florian Kastenmeier mit einem strammen Schuss vom Strafraumrand, den der F95-Keeper aber ohne Probleme parieren konnte (25.).

SVE mit besseren Chancen, aber keine Tore zur Halbzeitpause

In der Folge kam die SVE zu weiteren Torannäherungen, einen Damar-Freistoß aus 20 Metern blockte Jamil Siebert zur Ecke (34.). Auf der Gegenseite probierte es Ísak Jóhannesson mit einem direkten Freistoß, sein Abschluss aus etwa 25 Metern ging aber am rechten Pfosten vorbei (37.). Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Saarländer die beste Chance der ersten Halbzeit: Von der linken Seite legte Neubauer in den Rückraum auf Damar, dessen Linksschuss auf den rechten Winkel Kastenmeier aufmerksam über die Latte lenkte (42.). Bei der anschließenden Ecke hatte die Fortuna Glück, dass Sickingers-Kopfball nur an den Innenpfosten ging!

2. Halbzeit: Jóhannesson wuchtig unter die Latte!

Die SVE kam gefährlich aus der Kabine und hatte die erste Chance der zweiten Halbzeit: Beim Abschluss von Tom Zimmerschied aus spitzem Winkel war Kastenmeier erneut hellwach (49.). In der Folge ließen beide Seiten nur wenig zwingende Chancen zu. In der 73. Minute ging die Fortuna dann aber mit 1:0 in Führung: Eine Appelkamp-Hereingabe konnte Pinckert nicht entscheidend klären, Jóhannesson spritzte dazwischen und knallte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte!

Sickinger gleicht vom Punkt aus

Die Führung hielt allerdings nicht lange: Im eigenen Strafraum foult Siebert Fellhauer und Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte sofort auf den Punkt. Carlo Sickinger ließ Kastenmeier mit einem platzierten Schuss ins linke obere Eck keine Chance und stellte auf 1:1 (80.). Die Fortuna hatte kurz darauf die große Chance wieder in Führung zu gehen: Nach einer Flanke von Nicolas Gavory kam Giovanni Haag aus wenigen Metern frei zum Kopfball, konnte damit aber nicht Nicolas Kristof auf der Linie überwinden (83.). So blieb es am Ende beim Unentschieden und die Fortuna nimmt einen Punkt mit nach Düsseldorf.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune sagte nach dem Spiel: "Es ist eingetreten, was wir erwartet haben. Elversberg ist eine spielstarke Heim-Mannschaft. Wir haben viel gesehen von dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Wir können mit dem Ergebnis leben. Wir haben wieder das gezeigt, was wir seit Wochen zeigen können. Wir sind defensiv und offensiv in den boxen da, da sind wir federführend, auch was das Verteidigen betrifft. Wir schießen auch das ein oder andere Tor, das ist uns heute auch wieder gelungen. Zwischen den Sechzehnern war Elversberg überlegen. Sie haben dann auch verdientermaßen ausgeglichen. Wir hätten vielleicht mehr mitnehmen können mit mehr Ruhe und wenn wir nicht in manchen Szenen so ungestüm gewesen wären. Der Elfer war hart gegen uns. aber eventuell vertretbar. Wir hatten aber noch die Möglichkeit, das spiel zu gewinnen. Das hätte das Spiel auf den Kopf gestellt. Wir können mit dem Ergebnis besser leben als Elversberg. Das ist also ein gewonnener Punkt für uns. Hier sind einige bös verprügelt worden. Es gibt Potential, gegen Nürnberg vieles besser zu machen. Wenn man hier offen aufspielt, läuft man Gefahr, ins offene Messer zu laufen, das ist einigen hier so passiert. Das wollten wir vermeiden. Da muss man sich anpassen man muss die Abläufe hier brechen. ".

Horst Steffen von der SV Elversberg meinte: "Ich finde, dass wir ganz gut unterwegs waren. Wir hatten nach dem Abtasten eine recht gute Spiel-Kontrolle. Wir mussten anfangs mal eine Kopfallsituation überstehen. dann hatten wir es relativ gut im Griff. Die Abläufe waren da. Es war schwer, klare Situationen rauszuspielen. Es gab auch Szenen, wo wir gedacht hatten, jetzt könnten wir in Führung gehen. Wir hätten in der ein oder anderen Situation vielleicht etwas mehr Ruhe reinbringen können. Wir hätten auch mehr als den Punkt verdient gehabt, aber wenn der Gegner führt, nehmen wir den elfer geren mit, ich bin froh., dass wir so ein Spiel abliefern konnten. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit einem sieg wäre ich noch zufriedener. Schön ist, dass wir uns Respekt erarbeitet haben, wir müssen unser Spiel durchbringen, wir haben bislang einen guten

Das nächste Spiel: Topspiel gegen Nürnberg!

Für die Fortuna steht am 31. Spieltag der 2. Bundesliga das vorletzte Heimspiel der Saison an. Am Samstag, 26. April, empfangen die Rot-Weißen zum Topspiel den 1. FC Nürnberg. Anstoß in der Merkur Spiel-Arena ist um 20:30 Uhr.

Elversberg spielt am gleichen Nachmittag um 13 Uhr beim SC Paderborn.