Fortuna-Ultras wollen Paul-Janes-Stadion beim U19-Derby feiern

Nach dem Eröffnungsspiel gegen Oberkassel hatten die Rheinländer ganze 42 Jahre lang ihre Heimspiele am Flinger Broich ausgetragen, waren aber immer häufiger auch im größeren Rheinstadion aufgelaufen und schließlich komplett umgezogen. Zum Bau der heutigen Arena waren sie noch einmal in die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, bevor die Profis zur Saison 2007/08 komplett nach Stockum umzogen. Nun sind es die Nachwuchsteams und die „Zwote“, die Woche für Woche im traditionsreichen Rund auflaufen und das Paul-Janes-Stadion weiter mit Leben füllen.

Obwohl die Profimannschaft der Düsseldorfer allenfalls noch Testspiele am Flinger Broich bestreitet, hängen viele Erinnerungen am altehrwürdigen Stadion. In jüngerer Vergangenheit wohl vor allem das 0:0 gegen die Zweitvertretung von Bayer Leverkusen vor 21 Jahren, das den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga und das Ende der scheinbar unaufhaltsamen Talfahrt um die Jahrtausendwende besiegelte. Zum 95. Geburtstag am Sonntag wird das aber mit Sicherheit nicht die einzige Erzählung sein, wenn am Rande der U19-Partie gegen Köln gemeinsam gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt wird.