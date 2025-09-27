Fortuna-Ultras wollen Paul-Janes-Stadion beim U19-Derby feiern

Vor 95 Jahren bekam Fortuna Düsseldorf eine neue Heimat, die sie bis heute prägt und tief mit ihrer Geschichte verbunden ist: ein Stadion am Flinger Broich. Erbaut in jenem Stadtteil, der die Geburtsstätte des Vereins ist. Weil sich „Schorsch“ Hochgesang damals beim Vorstand für einen neuen Rasenplatz eingesetzt hatte. Zur Einweihung der neuen Spielstätte hatten die Düsseldorfer am 28. September 1930 mit 2:0 gegen den SSV Oberkassel gewonnen. Nun steht der 95. Geburtstag an: Am Sonntag jährt sich die erste Partie im heutigen Paul-Janes-Stadion sogar auf den Tag genau.
Diese wunderbare Tatsache haben sich die Ultras zum Anlass genommen, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Sie wollen dem Heimspiel der U19 gegen den 1. FC Köln am Sonntag (16 Uhr) einen ganz besonderen Rahmen verleihen. „Wir rufen alle Fortuna-Fans dazu auf, sich uns anzuschließen und diesen besonderen Tag gemeinsam in unserer Heimat zu verbringen“, heißt es auf der Homepage der Ultras. Es ist nicht vermessen, mit einer schönen und stimmungsfreudigen Kulisse zu rechnen, wenn die Südtribüne für ein Spiel mal wieder aus Stockum nach Flingern zieht.
Nach dem Eröffnungsspiel gegen Oberkassel hatten die Rheinländer ganze 42 Jahre lang ihre Heimspiele am Flinger Broich ausgetragen, waren aber immer häufiger auch im größeren Rheinstadion aufgelaufen und schließlich komplett umgezogen. Zum Bau der heutigen Arena waren sie noch einmal in die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, bevor die Profis zur Saison 2007/08 komplett nach Stockum umzogen. Nun sind es die Nachwuchsteams und die „Zwote“, die Woche für Woche im traditionsreichen Rund auflaufen und das Paul-Janes-Stadion weiter mit Leben füllen.
Obwohl die Profimannschaft der Düsseldorfer allenfalls noch Testspiele am Flinger Broich bestreitet, hängen viele Erinnerungen am altehrwürdigen Stadion. In jüngerer Vergangenheit wohl vor allem das 0:0 gegen die Zweitvertretung von Bayer Leverkusen vor 21 Jahren, das den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga und das Ende der scheinbar unaufhaltsamen Talfahrt um die Jahrtausendwende besiegelte. Zum 95. Geburtstag am Sonntag wird das aber mit Sicherheit nicht die einzige Erzählung sein, wenn am Rande der U19-Partie gegen Köln gemeinsam gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt wird.