"Fortuna" überrollt Bogen, Hofkirchen mit Remis bei Gallmaier-Debüt

Fortuna Regensburg um Amir Hedider (Nr. 29 am Ball) überrollte den TSV Bogen gewissermaßen und gewann das Testspiel deutlich mit 6:0. – Foto: Florian Würthele

Unter Neu-Coach Peter Gallmaier bestritt der SV Hofkirchen sein erstes Vorbereitungsspiel und damit den offiziellen Auftakt in die Operation „Klassenerhalt“. Gegen den ASCK Simbach/Inn trennten sich die Blau-Weißen am Ende 1:1 - ein solider Start in die Vorbereitungsspiele für die beiden abstiegsbedrohten Kellerkinder.

Deutlich klarer fiel das Ergebnis beim zweiten Testspiel des TSV Bogen aus. Nach dem Unentschieden in der Vorwoche gegen Ligakonkurrent Bad Kötzting musste sich der Landesligist dem Bayernligisten Fortuna Regensburg mit 0:6 geschlagen geben. Die Regensburger, die tags zuvor noch ein Remis gegen Seebach verbucht hatten, gestalteten damit ihr zweites Testspiel am Wochenende deutlich positiver und unterstrichen ihre spielerische Qualität.

Komplettiert wurde der Testspielsonntag durch das Duell zwischen Türkgücü Straubing und dem oberpfälzischen Landesligisten FC Tegernheim. Aufgrund der Abwesenheit mehrerer Stammkräfte auf Seiten der Heimelf wurde der Klassenunterschied im Spielverlauf zunehmend deutlich - am Ende stand aus Sicht der Gastgeber eine 0:4-Niederlage nach 90 Minuten zu Buche.