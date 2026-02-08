"Fortuna" überrollt Bogen, Hofkirchen mit Remis bei Gallmaier-Debüt

Unter Neu-Coach Peter Gallmaier bestritt der SV Hofkirchen sein erstes Vorbereitungsspiel und damit den offiziellen Auftakt in die Operation „Klassenerhalt“. Gegen den ASCK Simbach/Inn trennten sich die Blau-Weißen am Ende 1:1 - ein solider Start in die Vorbereitungsspiele für die beiden abstiegsbedrohten Kellerkinder.
Deutlich klarer fiel das Ergebnis beim zweiten Testspiel des TSV Bogen aus. Nach dem Unentschieden in der Vorwoche gegen Ligakonkurrent Bad Kötzting musste sich der Landesligist dem Bayernligisten Fortuna Regensburg mit 0:6 geschlagen geben. Die Regensburger, die tags zuvor noch ein Remis gegen Seebach verbucht hatten, gestalteten damit ihr zweites Testspiel am Wochenende deutlich positiver und unterstrichen ihre spielerische Qualität.
Komplettiert wurde der Testspielsonntag durch das Duell zwischen Türkgücü Straubing und dem oberpfälzischen Landesligisten FC Tegernheim. Aufgrund der Abwesenheit mehrerer Stammkräfte auf Seiten der Heimelf wurde der Klassenunterschied im Spielverlauf zunehmend deutlich - am Ende stand aus Sicht der Gastgeber eine 0:4-Niederlage nach 90 Minuten zu Buche.
Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Für das erste Vorbereitungsspiel war das heute sehr in Ordnung. Wir waren sowohl läuferisch als auch spielerisch gut im Spiel und haben versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Auf die Leistung in der ersten Halbzeit kann man auf alle Fälle aufbauen. Danach haben wir stark durchgewechselt, wodurch der Spielfluss etwas abgeklungen ist. Dennoch waren gute fußballerische Ansätze erkennbar. Für den Anfang war es sehr in Ordnung - wir haben jedoch noch jede Menge Arbeit vor uns.“
Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der in allen Belangen besser war. Sowohl spielerisch, läuferisch als auch gedanklich waren uns die Regensburger immer einen Schritt voraus. Meine Mannschaft hat heute nicht 100 Prozent auf den Platz gebracht - und dann wird es gegen ein Team mit dieser individuellen Qualität nun mal schwierig. Wir haben uns einiges vorgenommen, konnten davon aber leider nur wenig umsetzen.“
Onur Örs (sportl. Leiter Türkgücü Straubing): "Das 0:4 war sinnbildlich für unseren Auftritt. Es war insgesamt ein schwaches Spiel von uns, das bereits in der ersten Aktion in eine falsche Richtung lief. Nach einem individuellen Fehler stand es früh 0:1, was uns zusätzlich verunsichert hat. Uns haben heute mehrere wichtige Stammkräfte gefehlt, das hat man im Spielverlauf deutlich gemerkt. Offensiv konnten wir nur wenige Torchancen herausspielen, weshalb das Ergebnis in dieser Höhe in Ordnung geht. Dennoch war es eine wertvolle Einheit zum Start in die Vorbereitung. Wir wissen, dass wir uns in vielen Bereichen steigern müssen und werden in den kommenden Wochen deutlich anziehen - dafür haben wir noch ausreichend Zeit.“