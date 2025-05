Fortuna U23: Ziel erreicht, Anspruch verfehlt

Unter dem Strich haben Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer ihr Saisonziel erreicht: Die Klasse ist gehalten. Doch wirklich zufrieden kann am Flinger Broich niemand sein. Intern wurde schließlich sogar gehofft, im oberen Drittel mitspielen zu können – und nicht bis zuletzt um den Ligaverbleib zittern zu müssen. Zwei Wochen vor Schluss war dieser dann zwar tatsächlich eingetütet, insgesamt bleibt dennoch der Eindruck einer mäßigen Saison zurück. Nur sieben Mal verließ die U23 den Platz bis dato als Sieger, neunmal teilte sie sich die Punkte, und in 13 Partien steckte sie eine Niederlage ein.

Damit steht das Team von Trainer Jens Langeneke mit 30 Zählern auf dem 13. Tabellenplatz – drei Zähler kann Fortuna vor der Sommerpause aber noch sammeln. Am letzten Spieltag empfängt die „Zwote“ am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) den SV Rödinghausen. Vor dem Schlussakkord werfen wir einen Blick auf das zurückliegende Jahr.

Es ist so gut wie unmöglich, nur einen Akteur zu nennen. Denn sowohl Innenverteidiger Jan Boller als auch Torhüter Ben Zich haben sich dieses Prädikat verdient. Beide waren enorm wichtige Pfeiler für die stabile Defensive und retteten den Flingernern einige Punkte. Unvergessen bleiben vor allen die drei gehaltenen Elfmeter von Zich und die bockstarken Auftritte von Boller; unter anderem in Wuppertal (1:1) und Köln (2:0).

Der Tiefpunkt der Saison

Vor der Winterpause hatte sich die U23 ein ganz gutes Punkte-Polster auf die Abstiegszone aufgebaut, schaffte es aber im neuen Jahr überhaupt nicht, diese Ausgangslage für sich zu nutzen. Stattdessen ließ noch einmal ordentlich Federn. Wille, Einsatzbereitschaft und Leistung passten zu oft überhaupt nicht, und zuweilen fehlte auch die Fantasie, wie so die Klasse gehalten werden sollte. Am Ende klappte es doch, auch dank der schon lange feststehenden, in erster Linie nichtsportlichen Abstiege von Türkspor Dortmund, vom KFC Uerdingen und vom 1. FC Düren.

Die größte Überraschung der Saison

Einige werden sich wohl verwundert die Augen gerieben haben, als Fortuna im November die Verpflichtung von Danny Latza bekanntgab. Aber nicht etwa für die Zweitliga-Mannschaft, sondern für die U23, die damit einen 176 Bundesliga-Spiele schweren Akteur hinzugewann, der das junge Team mit seiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen sollte. Zweitliga-Minuten für Fortuna sammelte Latza dennoch, als er gegen Hannover 96 (1:1) aufgrund großer Verletzungssorgen im Profikader stand.

Die Enttäuschung der Saison

Auch wenn vieles zusammenkam, bis zuletzt blieb die Offensive ein großer Schwachpunkt der „Zwoten“. Nur der 1. FC Düren traf seltener als die Düsseldorfer – 30 Tore stehen nach 29 Spielen auf ihrem Konto. Lösungen für die großen Probleme im letzten Drittelschienen über die gesamte Saison hinweg einfach nicht gefunden zu werden, bis zuletzt blieben die Pässe vor dem Tor und der Abschluss zu unpräzise und fahrlässig.

Der schönste Moment der Saison

Auf der U23 lastete eine Serie von sieben sieglosen Partien, als die U21 des SC Paderborn vor rund einem Monat im Paul-Janes-Stadion gastierte. Nachdem ein Unentschieden schon fast besiegelt schien, traf die Langeneke-Truppe wenige Minuten vor Schluss gleich doppelt und fuhr einen eminent wichtigen 3:1-Sieg ein, der nicht nur die Negativserie stoppte. Er stoppte auch die heimische Torflaute, die seit Januar angehalten hatte.