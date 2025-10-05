Der SV 09 und Trainer Kevin Kruth bleiben auf Rang 2. – Foto: LaBima

Fortuna U23 unterliegt SV 09: "War auf jeden Fall ein Punkt drin" Arndt per Elfmeter und Tillmann treffen – Fortuna II lässt Chancen liegen

Der SV Bergisch Gladbach 09 bleibt in der Mittelrheinliga erster Verfolger des Tabellenführers VfL Vichttal. Am sechsten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth bei der U23 von Fortuna Köln mit 2:0 durch. Vor 80 Zuschauern sorgte Tristan Arndt per Foulelfmeter für die frühe Führung (16.), ehe Ole Tillmann nach einem Konter in der 65. Minute den Endstand herstellte.

Fortuna II dominiert die zweite Hälfte Die Gastgeber erwischten keinen guten Start. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so im Spiel wie wir es gewohnt sind. Wir hatten viele unnötige Ballverluste. Bergisch Gladbach war zielstrebiger und aggressiver, hatte aber außer dem Elfmetertor auch nichts Gefährliches vorzuweisen“, bilanzierte Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch. Erst nach der Pause steigerten sich die Kölner deutlich, kamen zu mehreren guten Abschlüssen und einem Pfostenschuss. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft“, so Kleefisch. Doch die fehlende Effizienz wurde bestraft: „Leider kassieren wir bei dem einzigen nennenswerten Konter der Gäste das 0:2. Der Gegner war effektiv, wir zu abschlussschwach. Dennoch war heute auf jeden Fall ein Punkt drin.“

Gladbach festigt Rang zwei Die Gäste indes präsentierten sich kaltschnäuzig. Zwei Chancen reichten, um das Spiel zu entscheiden. „Mit dem Ergebnis sind wir ich zufrieden. Es war eine super Mannschaftsleistung und absolut verdient“, hieß es hingegen aus Gladbach. Durch den vierten Saisonsieg bleiben die 09er ungeschlagen und festigen mit 14 Punkten Platz zwei in der Tabelle – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Vichttal.