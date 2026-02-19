Fortuna U23 startet gegen runderneuertes Pesch Mittelrheinliga: Zum Rückrundenauftakt am Sonntag will der FC Pesch den großen Umbruch vergolden. von Andreas Santner · Heute, 07:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: LaBima

Endlich rollt der Ball wieder in der Mittelrheinliga! Zum Auftakt der Rückrunde empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Köln am Sonntag das Tabellenschlusslicht FC Pesch. Während die Südstädter mit 24 Punkten auf einem soliden siebten Rang überwinterten, brennt in Pesch der Baum: Nur fünf Zähler stehen nach 15 Spielen auf der Habenseite. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Gäste kommen mit neuem Trainer und einer fast runderneuerten Mannschaft in den Kölner Süden.

Fortuna will Heimbilanz aufpolieren Trotz der tabellarisch komfortablen Situation verlief der Winter bei der Fortuna-Reserve nicht unbedingt ruhig. Sechs Abgänge und sechs Neuzugänge sorgen für frischen Wind, aber auch für den Verlust von Konstanz. Teammanager Stefan Kleefisch blickt dennoch positiv auf die vergangenen Wochen zurück: „Die Ergebnisse in Testspielen sind zweitrangig. Die Mannschaft hat gut mitgezogen trotz der schlechten Wetter- und Platzbedingungen. Zum Glück hat sich auch kein Spieler schwerer verletzt. Spielerisch war das oftmals schon ansehnlich – aber am Sonntag zählt es.“ Besonders schmerzhaft wiegen die Abgänge der Stammkräfte Seldin Djedovic und Gabriel Paczulla. Dennoch sieht Kleefisch die U23 weiterhin als „spannende Adresse für Talente“ und betont: „Der Umbruch im Winter fiel mit sechs Abgängen und sechs Neuzugängen größer aus als geplant. Aber wir haben junge, vielversprechende Spieler hinzugewonnen.“

Gegen Pesch will die Fortuna vor allem eines: Endlich zu Hause überzeugen. „Wir würden gerne unsere bisher schlechte Heimbilanz ein wenig aufpolieren“, so Kleefisch, warnt jedoch vor einem neuen FCP: "Pesch hat sich im Winter sehr verstärkt. Wir erwarten einen runderneuerten Gegner." Der „Pesch-Plan“ von Ali Meybodi In Pesch hat Ali Meybodi in der Winterpause das Ruder übernommen. Sein Auftrag ist klar: Das Wunder Klassenerhalt. Dafür wurde im Winter kräftig am Kader geschraubt. Meybodi setzt dabei auf Identifikation: „Die Neuzugänge haben sich allesamt sehr gut integriert. Für einige war es ohnehin nicht schwer, weil es 'Pescher-Jungs' sind, die quasi wieder nach Hause kommen. Das war auch der Plan: Trotz des großen Umbruchs keine komplett neue Mannschaft zu formen, sondern viele Spieler zusammenzubringen, die sich kennen – untereinander und auch den Trainer. So mussten wir nicht bei Null anfangen.“