Fortuna U23 startet gegen runderneuertes Pesch

Endlich rollt der Ball wieder in der Mittelrheinliga! Zum Auftakt der Rückrunde empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Köln am Sonntag das Tabellenschlusslicht FC Pesch. Während die Südstädter mit 24 Punkten auf einem soliden siebten Rang überwinterten, brennt in Pesch der Baum: Nur fünf Zähler stehen nach 15 Spielen auf der Habenseite. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Gäste kommen mit neuem Trainer und einer fast runderneuerten Mannschaft in den Kölner Süden.
Trotz der tabellarisch komfortablen Situation verlief der Winter bei der Fortuna-Reserve nicht unbedingt ruhig. Sechs Abgänge und sechs Neuzugänge sorgen für frischen Wind, aber auch für den Verlust von Konstanz. Teammanager Stefan Kleefisch blickt dennoch positiv auf die vergangenen Wochen zurück: „Die Ergebnisse in Testspielen sind zweitrangig. Die Mannschaft hat gut mitgezogen trotz der schlechten Wetter- und Platzbedingungen. Zum Glück hat sich auch kein Spieler schwerer verletzt. Spielerisch war das oftmals schon ansehnlich – aber am Sonntag zählt es.“
Besonders schmerzhaft wiegen die Abgänge der Stammkräfte Seldin Djedovic und Gabriel Paczulla. Dennoch sieht Kleefisch die U23 weiterhin als „spannende Adresse für Talente“ und betont: „Der Umbruch im Winter fiel mit sechs Abgängen und sechs Neuzugängen größer aus als geplant. Aber wir haben junge, vielversprechende Spieler hinzugewonnen.“
Gegen Pesch will die Fortuna vor allem eines: Endlich zu Hause überzeugen. „Wir würden gerne unsere bisher schlechte Heimbilanz ein wenig aufpolieren“, so Kleefisch, warnt jedoch vor einem neuen FCP: "Pesch hat sich im Winter sehr verstärkt. Wir erwarten einen runderneuerten Gegner."
In Pesch hat Ali Meybodi in der Winterpause das Ruder übernommen. Sein Auftrag ist klar: Das Wunder Klassenerhalt. Dafür wurde im Winter kräftig am Kader geschraubt. Meybodi setzt dabei auf Identifikation: „Die Neuzugänge haben sich allesamt sehr gut integriert. Für einige war es ohnehin nicht schwer, weil es 'Pescher-Jungs' sind, die quasi wieder nach Hause kommen. Das war auch der Plan: Trotz des großen Umbruchs keine komplett neue Mannschaft zu formen, sondern viele Spieler zusammenzubringen, die sich kennen – untereinander und auch den Trainer. So mussten wir nicht bei Null anfangen.“
Mit der Vorbereitung zeigt sich der neue Coach zufrieden, die Intensität habe gestimmt. Dass das Hinspiel knapp mit 0:1 verloren ging, spielt in seinen Überlegungen keine Rolle mehr: „Das ist zu lange her, um es noch detailliert zu bewerten. Das Gegentor fiel kurz vor Schluss, am Ende haben wir das Spiel verloren. Das ist aber Schnee von gestern.“
Stattdessen erwartet Meybodi einen Schlagabtausch mit offenem Visier: „Ich erwarte ein Spiel mit gutem Tempo. Ich glaube nicht, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die darauf aus sind, ein 0:0 über die Zeit zu bringen.“ Dabei kann er personell fast aus dem Vollen schöpfen: „Ich habe tatsächlich die Qual der Wahl und wir müssen uns genau überlegen, wie wir am Sonntag bei der Fortuna aufstellen. Klar ist: Wir werden hungrige Jungs auf den Platz schicken, die bereit sind, alles zu geben.“
Anstoß ist am Sonntag um 15:30 Uhr. Kann die Fortuna ihren Platz im oberen Mittelfeld festigen oder gelingt dem runderneuerten FC Pesch der zweite Saisonsieg zum Rückrundenauftakt?