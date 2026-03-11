Fortuna U23: Rossmann kurz nach Comeback wieder verletzt

Wenige Wochen nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz und hat der Linksaußen Tim Rossmann einen herben Rückschlag erlitten. Beim 3:1-Sieg der „Zwoten“ von Fortuna Düsseldorf gegen den SV Rödinghausen musste er früh ausgewechselt werden. Was über seine neue Verletzung bislang bekannt ist.
Eigentlich war es eine völlig unscheinbare Situation, die sich am Samstag im Paul-Janes-Stadion auf der linken Außenbahn zugetragen hatte. Tim Rossmann kam an den Ball und ging in ein Sprintduell mit seinem Gegenspieler vom SV Rödinghausen. Dabei zog sich der Offensivakteur der Düsseldorfer allerdings ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung zu, mit der er die Partie – die „Zwote“ feierte einen 3:1-Sieg – nicht mehr fortsetzen konnte. Die erneute Verletzung kommt für Rossmann zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, hatte er sich nach langer Ausfallzeit doch gerade erst wieder auf den Platz zurückgekämpft.
Seit Oktober war Rossmann, der im vorvergangenen Sommer vom Karlsruher SC an den Rhein gewechselt war, ausgefallen; erst verletzt, dann erkrankt. Anfang Februar gab Trainer Markus Anfang schließlich bekannt, dass der Linksaußen langsam wieder auf den Platz zurückkehren kann. Und nach mehreren Wochen im Mannschaftstraining der U23 feierte der 22-Jährige dann Ende Februar beim 2:1-Erfolg der „Zwoten“ gegen die SSVg Velbert sein langersehntes Comeback – es sollte der Beginn von erfolgreichen Wochen für Rossmann werden.
Auch gegen Rödinghausen stand er wieder in der Startelf, ehe es zum verhängnisvollen Sprintduell kam. Schnell war klar, dass es für Rossmann nicht weitergehen würde, sodass U23-Trainer Jens Langeneke gezwungenermaßen wechseln musste. Zunächst versuchte Rossmann den langen Weg von der linken Eckfahne bis in die Kabine ohne Unterstützung anzutreten, brauchte dann aber doch Hilfe. Auf den letzten Metern musste sogar noch ein zweiter Betreuer herbeieilen, gemeinsam verschwand das Trio unter dem aufmunternden Applaus der Fortuna-Anhänger in die Kabine.
Die genaue Diagnose steht noch aus, auf Anfrage unserer Redaktion teilte der Klub aber bereits mit, dass sich Rossmann eine Oberschenkelverletzung zugezogen habe – wohl verbunden mit einer neuen längeren Ausfallzeit. Für den Offensivspieler ein herber Rückschlag auf seinem Weg, der ihn perspektivisch wieder in den Zweitliga-Kader führen sollte.