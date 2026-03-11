Fortuna U23: Rossmann kurz nach Comeback wieder verletzt

Tim Rossmann wird bei Fortuna Düsseldorf erst einmal ausfallen. – Foto: Eibner-Pressefoto / Thomas Thi

Wenige Wochen nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz und hat der Linksaußen Tim Rossmann einen herben Rückschlag erlitten. Beim 3:1-Sieg der „Zwoten“ von Fortuna Düsseldorf gegen den SV Rödinghausen musste er früh ausgewechselt werden. Was über seine neue Verletzung bislang bekannt ist.

Verletzung ohne Einwirkung des Gegners

Eigentlich war es eine völlig unscheinbare Situation, die sich am Samstag im Paul-Janes-Stadion auf der linken Außenbahn zugetragen hatte. Tim Rossmann kam an den Ball und ging in ein Sprintduell mit seinem Gegenspieler vom SV Rödinghausen. Dabei zog sich der Offensivakteur der Düsseldorfer allerdings ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung zu, mit der er die Partie – die „Zwote“ feierte einen 3:1-Sieg – nicht mehr fortsetzen konnte. Die erneute Verletzung kommt für Rossmann zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, hatte er sich nach langer Ausfallzeit doch gerade erst wieder auf den Platz zurückgekämpft.

Seit Oktober war Rossmann, der im vorvergangenen Sommer vom Karlsruher SC an den Rhein gewechselt war, ausgefallen; erst verletzt, dann erkrankt. Anfang Februar gab Trainer Markus Anfang schließlich bekannt, dass der Linksaußen langsam wieder auf den Platz zurückkehren kann. Und nach mehreren Wochen im Mannschaftstraining der U23 feierte der 22-Jährige dann Ende Februar beim 2:1-Erfolg der „Zwoten“ gegen die SSVg Velbert sein langersehntes Comeback – es sollte der Beginn von erfolgreichen Wochen für Rossmann werden.