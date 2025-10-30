Fortuna-U23 jagt ersten Heimsieg gegen das formstärkste Team

Kleefisch: „Endlich den ersten Heimsieg schaffen“

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch erwartet nach dem SSV Merten, dem SV Bergisch Gladbach und dem VfL Vichttal das nächste Top-Team. "Mit dem Siegburger SV kommt bereits das vierte Spitzenteam der Mittelrheinliga zu uns. Nichtsdestotrotz wollen wir gegen den Tabellenzweiten endlich unseren ersten Heimsieg schaffen und uns auch zu Hause mal für die zuletzt guten Leistungen belohnen.“

Ein Schlüssel dafür liegt für ihn in der konsequenten Verwertung der sich bietenen Tormöglichkeiten: „Dafür müssen wir aber unbedingt unsere Chancenverwertung verbessern“, so Kleefisch, der ankündigt, dass die Startformation angepasst werden muss. „Da die erste Mannschaft am Sonntag parallel in Wiedenbrück spielt, wird es definitiv Änderungen in der Startelf geben.“

Der Blick auf die Statistik zeigt: Siegburg hat alle vier Auswärtsspiele der Saison gewonnen – mit einem Torverhältnis von 16:3. „Das ist schon Aussage genug“, sagt Kleefisch. „Da erwartet uns das nächste große Kaliber.“ Dennoch freut er sich auch auf bekannte Gesichter: „Wir sehen mit Leo Camara, Waiss Ezami, Michael Ojesanmi und Tariq Suleiman gleich mehrere ehemalige U23- und Jugendspieler der Fortuna wieder.“

Otto: „Jetzt gilt es, die Leistung zu bestätigen“

Für den Tabellenzweiten läuft es derzeit nahezu perfekt. Trainer Alexander Otto bleibt dennoch besonnen: „Unsere aktuelle Form gibt uns Selbstvertrauen, aber wir wissen, dass wir weiter konsequent und konzentriert arbeiten müssen. Jetzt gilt es, gegen Fortuna Konstanz in unsere Leistung zu bringen und sie zu bestätigen, um die Punkte aus Hohkeppel zu veredeln.“

Von der Heimbilanz des Gegners lässt sich Otto nicht täuschen: „Von der Heimstatistik lassen wir uns nicht blenden. Fortuna steht durch ihre Leistungen völlig verdient im oberen Drittel der Tabelle und zeigt eine klare Handschrift des Trainers.“

Personell kann der Siegburger Coach aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben keine Verletzten, wir können auf unseren kompletten Kader zugreifen.“

Während Fortuna Köln II im heimischen Jean-Löring-Sportpark auf den Befreiungsschlag wartet, reist der Siegburger SV mit breiter Brust an. Alles deutet auf ein temporeiches und offensiv geführtes Duell hin – mit zwei formstarken Teams, die ihre Ambitionen eindrucksvoll untermauern wollen.