Fortuna: U23 hofft vor dem Duell mit dem Spitzenreiter auf Verstärkung Fortuna Düsseldorfs U23 verspielt im Regionalligaspiel beim Bonner SC spät einen Punkt. Am kommenden Spieltag geht es gegen Fortuna Köln. von RP / Simon Velten · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

U23 hofft vor dem Duell mit dem Spitzenreiter auf Verstärkung – Foto: Boris Hempel

Der schon sicher geglaubte Punkt war Fortunas Regionalliga-Fußballern am Freitag kurz vor Schluss doch noch aus der Hand gerutscht. Es dauerte bis zur 90. Minute, bis beim Bonner SC das erste Tor fiel – allerdings zugunsten der Gastgeber. Eine Flanke von der rechten Seite veredelte Bogdan Shubin zum 1:0 und sorgte bereits für die 13. Niederlage der „Zwoten“. Wie bitter dieser Nackenschlag war, erklärte Trainer Jens Langeneke: „Am Ende ist das Ergebnis natürlich enttäuschend, weil das Spiel zu dem Zeitpunkt, in dem das Tor fällt, eigentlich auf ein 0:0 hinausläuft. Das wäre auch leistungsgerecht gewesen.“

Vor allem die zweite Hälfte bot auf beiden Seiten nur wenige offensive Highlights. Langeneke lieferte direkt eine mögliche Erklärung für die Pleite mit: „Vielleicht war es ein bisschen unserer Naivität geschuldet. Die Bonner haben uns in den letzten zehn, 15, 20 Minuten eigentlich nur noch den Ball überlassen und in der eigenen Hälfte abgewartet, dass wir ihnen in Form von Fehlpässen etwas anbieten. Das haben wir dann einmal gemacht und durch diese eine Situation das Spiel verloren.“ Somit steht die „Zwote“ weiterhin mit 21 Punkten da. Verstärkung aus der 2. Bundesliga für die „Zwote“ Dabei trugen in Bonn zwei Akteure das Trikot der Zweitvertretung, die man nicht allzu häufig in der Langeneke-Truppe zu sehen bekommt. Zum einen lief Luca Raimund, eigentlich Teil der Zweitliga-Mannschaft von Trainer Markus Anfang, auf der Außenbahn auf. Zum anderen stand Kilian Sauck, der vor knapp zwei Wochen von Sportvorstand Sven Mislintat als letzter Winterzugang vorgestellt wurde, in der Startelf.