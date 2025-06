Fortuna U23: Defensive überzeugt auch in der zweiten Saisonhälfte

Der Kapitän hatte sich schon in der Hinrunde zum Unterschiedsspieler gemausert und war auch in der zweiten Saisonhälfte enorm wichtig. Kopfballstark, mit guter Übersicht und immer wieder mit vollem Einsatz vor dem eigenen Tor – wie gegen den Wuppertaler SV (1:1), als er kurz vor Schluss den Ball auf der Linie klärte und die Niederlage verhinderte. Überzeugte mit dieser Leistung auch Profi-Trainer Daniel Thioune, der ihn sieben Mal für den Spieltagskader der ersten Mannschaft nominierte und zu seinem Zweitliga-Debüt verhalf. Spielt ab der kommenden Saison für den Unterhaus-Absteiger SSV Ulm.

Eine Fersenverletzung ließ in einen Großteil der Hinrunde verpassen, pünktlich zur zweiten Saisonhälfte war der Innenverteidiger wieder fit. Wurde in der ersten Partie im neuen Jahr gegen den 1. FC Düren in den Schlussminuten eingewechselt und verschuldete prompt den Gegentreffer zum 1:1 Ausgleich. In den Wochen danach aber deutlich stabiler, was ihn neun Einsätze über die volle Spielzeit und eine Nominierung für den Profikader bescherten. Im Saisonendspurt dann doch wieder etwas schwächer, mit dem entscheidenden Ballverlust vor dem Wiedenbrücker Siegtor zum 0:1.

Leonard Brodersen (13/0)

Stand in nur zwei Partien nicht für die volle Spielzeit auf dem Platz, dazu zwei Mal im Kader der Profis, auch wenn er nicht zum Einsatz kam. Dennoch eine Belohnung für seine konstanten und besonnenen Auftritte in der U23-Hintermannschaft, gerade im Zusammenspiel mit Kapitän Boller eine absolut verlässliche Absicherung.

Noah Förster (5/0)

Der 20-Jährige verlebte eine verletzungsgeprägte Saison, in der Rückrunde bremste ihn eine Bänderdehnung aus. Profitierte dann davon, dass seine Innenverteidiger-Kollegen zu den Profis beordert wurden und kam auf drei Einsätze über 90 Minuten, in denen ihm die wenige Spielpraxis kaum anzusehen war.

Kris Pöstges (4/0)

Das Eigengewächs saß in seiner ersten Seniorensaison meist nur auf der Bank, weil die Konkurrenz auf seiner Position oft zu groß war und es wenig Grund zu einem Wechsel gab. Kam auf vier Kurzeinsätze, im letzten Heimspiel dann noch einmal für eine halbe Stunde auf dem Platz. Spielt ab der kommenden Saison für den SC St.Tönis.

Gideon Guzy (4/0)

Sammelte in der zweiten Saisonhälfte kaum noch Spielzeit, während er in der Hinrunde zumeist noch in der Startelf gestanden hatte. Schaffte es auch nicht, sich wieder für regelmäßige Einsatzzeit zu empfehlen und stand letztmals Anfang März auf dem Platz. Der Vertrag des Linksverteidigers wurde so auch nicht um ein weiteres Jahr verlängert – bislang ist er noch auf Vereinssuche.

Lennard Wagemann (13/0)

Setzte sich in der zweiten Saisonhälfte im internen Linksverteidiger-Duell mit Guzy durch und stand elf Mal in der Anfangsformation. Grund dafür war die merkbare Leistungssteigerung im Vergleich zur Hinrunde, in der er noch ziemlich blass wirkte. Verließ die „Zwote“ nach dem Ende der Spielzeit und schloss sich dem Ligakonkurrenten aus Wuppertal an.

Tobias Grulke (2/0)

Wohl der größte Pechvogel der Saison. War in der ersten Saisonhälfte lange verletzt und kehrte erst im letzten Drittel der Spielzeit zurück. Aufgrund der starken Konkurrenz nur mit zwei Kurzeinsätzen, machte aber im Test gegen Viktoria Köln positiv auf sich aufmerksam. Verletzte sich gegen den KFC Uerdingen nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung erneut und zog sich dabei einen Muskelbündelriss zu, der seiner Saison vier Partien vor Schluss bereits ein Ende setzte.

David Savic (14/0)

In den ersten Partien noch als Rechtsverteidiger im Einsatz, hatte dort aber immer wieder Probleme. So ließ er sich in Wuppertal vor dem 1:1-Ausgleich viel zu leicht ausspielen und sah auch vor 0:1-Siegtreffer gegen Duisburg nicht gut aus. Danach rückte er vermehrt auf die Sechs, bliebt dort für das letzte Saisondrittel und wirkte auf dieser Position deutlich aufgehobener und sicherer.