Fortuna U23: Coach Langeneke glaubt an die Trendwende gegen Bocholt Regionalliga West: Fortuna Düsseldorfs U23 hat eine sehr gute Bilanz gegen den 1. FC Bocholt. Helfen wird das alleine nicht.

Fortunas Zweite will gegen Bocholt in die Spur finden. – Foto: Michel Berndsen

Die Bilanz der letzten Spiele gegen den 1. FC Bocholt gibt durchaus Anlass zur Hoffnung für Fortuna Düsseldorfs U23. Seit dem Aufstieg der Bocholter in die Regionalliga gab es sieben Begegnungen zwischen den beiden Teams, in denen die Rot-Weißen nur einmal als Verlierer vom Platz ging und seit vier Spielen sogar ungeschlagen ist. Zwar kann sich das Team von Trainer Jens Langeneke am Samstag (14 Uhr, Stadion am Hünting) nichts von dieser guten Bilanz kaufen, wird aber dennoch alles dafür tun, die Serie auszubauen und die ersten Punkte des Jahres einzufahren.

Schon in der Vorwoche zeigte die „Zwote“ gegen Gütersloh (0:2) eine gute Leistung, ging gegen den Aufstiegsaspiranten jedoch leer aus. Dennoch gilt es, an den Auftritt anzuknüpfen. „Wir brauchen auf jeden Fall dieselbe Bereitschaft und Intensität gegen den Ball. Das war gegen Gütersloh in weiten Teilen sehr gut“, sagte Langeneke. Verbesserungspotenzial besteht allerdings im Bereich der Standardsituationen. Daher war auch die Situation, die zum 0:1 geführt hat, nochmal Thema in der Trainingswoche. „Wir haben besprochen, wie man es besser machen muss, damit wir auch in engen Spielen etwas holen“, erklärte der Coach. Enges Spiel am Samstag? Ein solch enges Spiel könnte auch am Samstag auf die Langeneke-Truppe warten, wenn sie auswärts in Bocholt zu Gast ist. „Im Stadion am Hünting ist immer eine geile Stimmung, da spielt man immer gerne“, sagte Langeneke in freudiger Erwartung auf die Begegnung. „Dort müssen wir uns wehren gegen eine Mannschaft mit viel Potenzial, gegen die Zuschauer und gegen die Stimmung. Wenn wir das annehmen, haben wir eine gute Chance, Punkte mitzunehmen.“ Mit einem Sieg könnte die U23 den Abstand auf Bocholt, die mit René Lewejohann seit der Winterpause einen neuen Trainer haben, auf zwei Punkte verkürzen.