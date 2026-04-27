Fortuna U19: Spektakuläres 4:3 gegen den SV Meppen

Die U19 von Fortuna Düsseldorf hat ihre Serie ausgebaut. – Foto: David Zimmer

Die Kirmessaison hat begonnen. Passend dazu lieferten sich Fortuna Düsseldorfs U19 und der SV Meppen in der DFB-Nachwuchsliga am Sonntagmittag eine rasante Achterbahnfahrt. Beim 4:3-Erfolg über freche Emsländer gab die Fortuna zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand, drohte beim Stand von 2:3 dann plötzlich zum ersten Mal in der Hauptrunde überhaupt Punkte abzugeben, ehe sie doch noch den Kopf aus der Schlinge zog.

„Das ist schon eine Serie, auf die die Mannschaft stolz sein kann“, meinte Engin Vural. Dass sich die Partie gegen Meppen zu einem wilden Jugendfußballspiel entwickeln könnte, hatte der Fußballlehrer vor Anpfiff irgendwie schon im Hinterkopf. „Wir haben rotiert, weil wir bewusst noch einmal Spielzeit verteilen wollten, um Erkenntnisse zu gewinnen. Da kann so etwas schon einmal passieren“, erklärte der Fußballlehrer.

Mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten machten Doppeltorschütze Darin Quiala-Tito (78.) und Yalcin Demirel den zehnten Sieg im zehnten Spiel perfekt. Rechnet man noch die vier Erfolge im Verbandspokal hinzu, dann haben die Flingeraner in diesem Kalenderjahr alle 14 Pflichtspiele für sich entschieden.

Neben den drei U17-Spielern Marek Bruno Jarosch, Elias Oberschewen und Yalcin Demirel stand erstmals in diesem Jahr auch Levi Mentzel wieder in der Startelf. Der Kapitän hatte zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres ein Spiel in der DFB Nachwuchsliga bestritten. Es folgte die Beförderung zur U23, wo er letztmals Ende November gegen die U23 des VfL Bochum auf dem Rasen stand. Danach fiel Mentzel monatelang aus.

Mit dem 18-jährigen Linksfuß hielt Fortunas Deckung im ersten Abschnitt dicht. So reichte den Gastgebern der Schuss von Quiala-Tito (26.), um trotz ausbaufähiger Leistung mit 1:0 in die Kabine zu gehen. Was danach passierte, war in den Augen von Engin Vural „ein Stück weit paradox.“ Die Fortuna schien nun alles unter Kontrolle zu haben, zumal Danil Wostrikow nach einer Standardsituation das 2:0 markierte (51.).

Doch der Schein trog, weil die Hausherren wieder einmal einen Strafstoß verursachten (58.) und sich nur zwei Minuten später einen folgenschweren Stellungsfehler erlaubten. Beide Male war Meppens Louis Thöle der Nutznießer. Plötzlich kippte das Geschehen. Die Gäste gewannen Oberwasser und nutzten das Momentum zu einem dritten Treffer (71.).

Niederlage noch abgewendet

Sollte die Fortuna tatsächlich das erste Mal nach einer gefühlten Ewigkeit wieder als Verlierer vom Platz gehen? Die Antwort lautete: Nein! Denn die Fortuna zeigte mit dem Rücken zur Wand stehend eine tolle Moral und wurde dafür prompt belohnt. „Es hat sich auch heute wieder bewahrheitet, dass man, wenn man ganz oben steht, auch das nötige Spielglück hat, was einem weiter unten in der Tabelle vielleicht manchmal fehlt“, konstatierte Vural, der unter dem Strich von einem Arbeitssieg sprach.

Vier Spieltage vor Schluss ist seiner Mannschaft der Triumph in der Hauptrundengruppe bei nunmehr elf Zählern Vorsprung auf „Verfolger“ Preußen Münster quasi nicht mehr zu nehmen. Mit einem Sieg in Münster könnte sich die Fortuna schon am Freitag zum Staffelsieger krönen. Zudem geht es für die Vural-Elf in dieser Spielzeit auch noch um einen Titel. Im Endspiel des Niederrheinpokals trifft man entweder auf den Lokal- und Ligarivalen SG Unterrath oder den Niederrheinligisten SC St. Tönis.