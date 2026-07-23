Fortuna-Transfer kommt mit Duisburger und Krefelder Vergangenheit

Knapp zwei Wochen vor dem Saisoneröffnungsspiel in der 3. Liga gegen den SV Waldhof Mannheim (7. August, 19 Uhr) hat Fortuna Düsseldorf noch personelle Neuigkeiten zu verkünden. Der Verein schnappte sich dabei nach Jorrit Hendrix und Yassine Bouchama bereits den dritten Spieler aus dem Vorjahres-Kader des Ligakonkurrenten SC Preußen Münster. Der 28-jährige Marcel Benger dürfte sich in der Region bereits bestens auskennen.
Der in Krefeld geboren Mittelfeldspieler ist in der Region bestens bekannt. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der 28-Jährige bei Bayer Uerdingen, dem MSV Duisburg und schließlich bei Borussia Mönchengladbach. Über die U23 schaffte er den Sprung in den Seniorenbereich und kam anfangs sogar zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. Den Großteil seiner Einsätze absolvierte Benger jedoch in der Regionalliga West, ehe er sich mit starken Leistungen für einen Wechsel zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga empfahl.
Im hohen Norden konnte sich der Mittelfeldspieler allerdings nicht dauerhaft durchsetzen. Es folgte nach zwei Spielzeiten die Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen, wo er sich beim SC Verl als Leistungsträger in der 3. Liga etablierte. Anschließend wechselte er zum SC Preußen Münster, den er nach nur einer Saison nun wieder verlässt.
"Wir freuen uns sehr, dass sich Marcel für die Fortuna entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen fußballerisch starken, spielintelligenten und technisch versierten Spieler, der sehr gut zu unserer Spielidee passt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Team werden kann“, sagt Sportvorstand Samir Arabi.
Auch Benger blickt der neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich bin stolz, jetzt Teil von Fortuna Düsseldorf zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir gezeigt, welchen Weg der Verein gehen möchte. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, jeden Tag mit Freude auf dem Trainingsplatz zu stehen, hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“