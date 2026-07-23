Fortuna-Transfer kommt mit Duisburger und Krefelder Vergangenheit Der Kader von Fortuna Düsseldorf für die anstehende Saison in der 3. Liga nimmt immer deutliche Konturen an. In Marcel Benger schlägt bereits der dritte Spieler am Flinger Broich auf, der in der Vorsaison noch für den SC Preußen Münster gespielt hat. von Markus Becker · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser

Marcel Benger, hier noch im Trikot des SC Preußen Münster. – Foto: IMAGO/ DeFodi Images

Knapp zwei Wochen vor dem Saisoneröffnungsspiel in der 3. Liga gegen den SV Waldhof Mannheim (7. August, 19 Uhr) hat Fortuna Düsseldorf noch personelle Neuigkeiten zu verkünden. Der Verein schnappte sich dabei nach Jorrit Hendrix und Yassine Bouchama bereits den dritten Spieler aus dem Vorjahres-Kader des Ligakonkurrenten SC Preußen Münster. Der 28-jährige Marcel Benger dürfte sich in der Region bereits bestens auskennen.

Der in Krefeld geboren Mittelfeldspieler ist in der Region bestens bekannt. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der 28-Jährige bei Bayer Uerdingen, dem MSV Duisburg und schließlich bei Borussia Mönchengladbach. Über die U23 schaffte er den Sprung in den Seniorenbereich und kam anfangs sogar zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. Den Großteil seiner Einsätze absolvierte Benger jedoch in der Regionalliga West, ehe er sich mit starken Leistungen für einen Wechsel zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga empfahl. Im hohen Norden konnte sich der Mittelfeldspieler allerdings nicht dauerhaft durchsetzen. Es folgte nach zwei Spielzeiten die Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen, wo er sich beim SC Verl als Leistungsträger in der 3. Liga etablierte. Anschließend wechselte er zum SC Preußen Münster, den er nach nur einer Saison nun wieder verlässt.