Fortuna-Talent Karim Affo soll sich weiter empfehlen

Auch Trainer Daniel Thioune hat dabei gewisse Vorstellungen, was den Kader betrifft. Nach der abgelaufenen Saison verließen den Klub auf nahezu allen Positionen Spieler. Zwei der bereits sechs feststehenden Zugänge wurden für die Offensive verpflichtet. Julian Hettwer (22) kam von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, Luca Raimund (20) vom VfB Stuttgart. Beide Akteure sind bevorzugterweise auf den Außenbahnen unterwegs und sowohl jung als auch entwicklungsfähig.

Das trifft auch auf Karim Affo, den jüngsten Spieler des Profikaders, zu. Der 19-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der U19, trainierte jedoch bei den Profis mit und schaffte es auch mehrere Male in den Zweitliga-Kader von Thioune. Im letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison durfte er zudem gegen den FC Schalke 04 sein Profidebüt feiern. Ob er nun bei den Profis Fuß fassen kann?