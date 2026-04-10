Fortuna stürzt den Ersten – Vor 1100 Fans: Cham jubelt in Weiden Bayernliga Nord, der Freitag: Eltersdorf geht in Regensburg leer aus +++ Schlusslicht Großschwarzenlohe gewinnt sein Heimspiel gegen Bayern Hof von Florian Würthele · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

So jubelte Fortuna Regensburg über den überraschenden Heim-Coup gegen Spitzenreiter SC Eltersdorf. – Foto: Florian Würthele

Damit war nicht zu rechnen! Der nach der Winterpause bisher sieglose SV Fortuna feierte am Freitagabend einen nicht unverdienten 3:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter SC Eltersdorf. Während es die Quecken verpassen, im Meisterrenen der Bayernliga Nord vorzulegen, dürfen sich die Regensburger über „Big Points“ für den Klassenerhalt freue.



Etwas später am Abend ging eine weitere Serie zu Ende. Und zwar die Siegesserie der SpVgg SV Weiden. Die formstarken, aber diesmal enttäuschenden Wasserwerkler mussten sich vor gut 1.100 Zuschauern dem angereisten ASV Cham geschlagen geben. 0:2 endete dieses Oberpfalzduell zugunsten des Rangdritten. Erfolgreich war außerdem der SC Großschwarzenlohe. Das Tabellenschlusslicht rang zu Hause die SpVgg Bayern Hof ebenfalls mit 2:0 nieder – dank zweiter Treffer von Fabian Schäll.



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ich bin riesig stolz auf die Mannschaft, dass sie heute erneut aufgestanden ist und sich erneut gewehrt hat. Endlich ist uns auch mal der erste Punch gelungen. Man hat gesehen, wie befreiend so eine Führung sein kann. Am Ende zittern wir natürlich, weil Eltersdorf von Minute 1 bis 95 nur hoch und weit gespielt hat und sie dafür auch die Spieler haben. Wir haben es aber gut wegverteidigt – auch wenn wir in ein paar Szenen natürlich auch Glück hatten. Endlich haben wir auch mal Glück. Ich hoffe, dass das jetzt die Kräfte befreit. Besonders stolz bin ich auf Artur Kamscha – er war nach vorne brutal ballsicher und hat viel gearbeitet – und auf Fredi Heelein. Es war Wahnsinn, wie viele Brände er hinten gelöscht hat. Vor allem für die beiden freue ich mich riesig, dass sie heute so ein Sensationsspiel gemacht haben. Danken muss ich auch meiner Mama, die zum ersten Mal zugeschaut hat und mir und uns Glück gebracht hat. Sie ist jetzt verpflichtet, jedes Mal zu kommen. (lacht)“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir haben zu keiner Zeit einen Fuß ins Spiel gebracht. Was wir die letzten Wochen mit so viel Energie und Leidenschaft angegangen haben, war heute leider nicht da. Wir richten uns wieder auf und erinnern uns daran, was uns die letzten Wochen so erfolgreich gemacht hat.“



