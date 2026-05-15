Fortuna stoppt Tusas Traum vom perfekten Pokalfinaltag

Im Finale der D-Juniorinnen behielt Tusa gegen den Gastgeber in einem dramatischen Endspiel mit 2:1 nach Elfmeterschießen die Oberhand. Und auch bei den B-Juniorinnen führte kein Weg an Tusa vorbei. Gegen den ewigen Rivalen CfR Links musste ebenfalls das Elfmeterschießen herhalten. Hier setzte sich der von Lars Röchter trainierte Niederrheinligist mit 4:1 durch. Das perfekte Tusa-Juniorinnen-Wochenende verhinderte die Fortuna. Und darin genau lag das „Problem“ von Maike Winkels.

Tusa setzt im Mädchenfußball weiter Maßstäbe

Auch wenn es in Lohausen am Ende „nur“ zwei von drei möglichen Titeln für Tusa gab, setzte der Klub von der Fleher Straße eine Duftmarke. Zumindest im Stadtgebiet ist Tusa im Mädchenfußball trotz der Probleme im älteren Jugendbereich weiter eine Marke. Das ist eine gute Basis, um sich in Konkurrenz zu einer auf der Überholspur befindlichen Fortuna weiterhin aussichtsreich zu positionieren. Entscheidend wird nun sein, dass die Verantwortlichen in Flehe Konzepte entwickeln, um die zweifellos vorhandenen Talente weiter an den Verein zu binden. Denn die Konkurrenz besteht nicht nur aus der Fortuna. In Zeiten, in denen viele Profiklubs ihre Bemühungen verstärken, im Mädchen- und Frauenfußball aufzuholen, muss auch der Blick nach Dortmund oder Duisburg gerichtet werden.

Fortuna dreht Finale der C-Juniorinnen

Schließlich ist sie auch Trainerin von Tusas C-Juniorinnen, die der Fortuna im Finale trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mit 4:6 – natürlich im Elfmeterschießen – unterlagen. „Das tut natürlich weh, zumal wir ein gutes Spiel gemacht haben“, konstatierte Winkels nach der Partie, die mit Treffern von Paulina Leibold und Luisa Oliveira so vielversprechend begonnen hatte. „Am Ende wurde der Druck leider zu groß“, sagte Winkels, deren Schützlinge auch im Verbandspokal schon mit 1:2 gegen den Stadtrivalen den Kürzeren gezogen hatten.