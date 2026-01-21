Fortuna stellt Winter-Zugang vor: Corley kommt vom Jahn

Der Jungspund stach Fortunas Cheftrainer Arber Morina bereits bei einem Testspiel gegen die Jahn-U19 in der Sommervorbereitung ins Auge. „Da hat er keinen schlechten Eindruck hinterlassen“, berichtet Morina, der von einem „geeigneten Zeitpunkt für beide Seiten“ für diesen Wechsel spricht. „Dorian ist noch für die A-Jugend spielberechtigt und stellt sich gern dieser Herausforderung. Natürlich bekommt er als sehr junger Spieler seine Zeit. Er hat nun ein halbes Jahr Zeit zu zeigen, dass er sich die Perspektive erarbeiten kann und dass er zu uns passt. Parallel schauen wir, ob er den Ansprüchen für die Bayernliga genügt. Gut möglich dass ihm der Schritt guttut, um im Herrenbereich rasch Fuß zu fassen. Wir freuen uns jedenfalls, mit ihm einen talentierten und jungen Perspektivspieler gewonnen zu haben, der Fortuna-Vergangenheit aufweist“, führt Morina weiter aus. Der Trainer bekundet seine Hoffnung, dass Corley „bei uns schnell Fuß fasst. Schafft er das, kann die Zusammenarbeit natürlich gern über die Saison hinaus fortgesetzt werden.“



Der Deutsch-Amerikaner wurde zunächst von Greuther Fürth, der JFG Wendelstein und dem TSV Kareth-Lappersdorf ausgebildet. 2021 wechselte er ins Profi-NZL des SSV Jahn Regensburg. Dort spielte er in der U17- und U19-DFB-Nachwuchsliga, der höchsten Jugendspielklasse des Landes.



Daneben dürfen sich Fortunas Coaches Arber Morina und Lucas Altenstrasser über weitere „gefühlte“ Neuzugänge freuen. Denn die Dauerpatienten Mario Baldauf, Lucas Schmitt und Kevin Hoffmann haben sich zurückgemeldet und werden die Wintervorbereitung mit dem Team bestreiten. „Ihre Rückkehr sorgt für eine Belebung im Kader“, freut sich Morina, der am kommenden Dienstag zum Trainingsauftakt bittet. Getestet wird gegen die SpVgg Landshut, den FC Dingolfing, den TSV Seebach, den TSV Bogen, den FC Sturm Hauzenberg und den SV Erlbach. Dazwischen steht in der Faschingswoche ein Trainingslager in der Türkei auf dem Programm.