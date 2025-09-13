Fortuna stellt nach mutmaßlichem Rassismusvorfall in Köln Strafanzeige

„Für uns ist klar, dass wir diesen rassistischen Vorfall nicht tolerieren und uns als Verein klar vor unseren Spieler stellen“, hatte Patrick Fabian, administrativer Leiter der Nachwuchsabteilung, bereits unmittelbar nach dem Vorfall gegenüber unserer Redaktion gesagt. Auch der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hatte umgehend ein verbandsgerichtliches Verfahren eingeleitet und die beteiligten Vereine zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Diese sind inzwischen beim WDFV eingetroffen, eine Entscheidung des Sportgerichts liegt bislang aber nicht vor.

Zuvor hatten sich die Südstädter von den Vorwürfen gegen ihren Akteur distanziert und mitgeteilt, das Thema intern mit äußerster Sorgfalt aufgearbeitet zu haben: „Auf Grundlage aller gesammelten Informationen und Eindrücke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass eine Äußerung mit rassistischem Hintergrund seitens unseres Spielers gefallen ist.“ Das Fortuna-Derby war rund zehn Minuten vor Schluss unterbrochen worden, nachdem Quiala Tito einen der beiden Schiedsrichterassistenten über den Vorfall informiert und sich auf eigenen Wunsch auswechseln lassen hatte.

„Ich kenne Mechak seit Jahren und schätze ihn als Mensch und als Sportler sehr. Dass er sich beim Stand von 2:2 unter Tränen auswechseln lassen will, anstatt als Stürmer das nächste Tor schießen zu wollen, zeigt, wie heftig diese wiederholten rassistischen Äußerungen waren. Das können wir nicht akzeptieren“, sagte Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

In der Liga gegen Velbert

Während nun also nicht nur der Verband, sondern auch die Polizei ermittelt, steigt die „Zwote“ nach der Länderspielpause und einer knappen 2:3-Testspielniederlage gegen Viktoria Köln wieder in den Ligaalltag ein. Im Paul-Janes-Stadion trifft das Team von Trainer Jens Langeneke am Samstag (14 Uhr) auf die SSVg Velbert, die noch etwas Eingewöhnungszeit in der höheren Spielklasse braucht. Der Aufsteiger hatte sich in der Wochenmitte im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten Rheinland Hamborn erst in der Verlängerung mit 2:1 durchgesetzt, und in der Liga rangieren die Niederbergischen auf dem letzten Tabellenplatz.

Zum Selbstläufer wird die Partie für die U23 dennoch nicht, schließlich sammelten die Velberter ihre bisherigen drei Punkte allesamt auf fremdem Geläuf und rangen sowohl den Sportfreunden Lotte (2:2) als auch der U21 des VfL Bochum (2:2) und Rot-Weiß Oberhausen (0:0) jeweils ein Unentschieden ab. So wird es für die Langeneke-Truppe zunächst darum gehen, auf dem Platz spielerisch und kämpferisch an die vorherigen Auftritte anzuknüpfen, während der Verein auf eine lückenlose Aufklärung des mutmaßlich rassistischen Vorfalls im Fortuna-Duell hofft.