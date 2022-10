Fortuna: Standpauke soll fruchten »Soll nicht nochmal schiefgehen« – Die Regensburger sind in Waldkirchen stark gefordert, peilen aber drei Punkte an

Aber das sind unbedeutende Rechenspiele. Denn zunächst einmal ist am Samstag um 17 Uhr die eigene Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Und diese wird garantiert nicht einfach im Landkreis Freyung-Grafenau beim im Abstiegskampf verwickelten Neuling TSV Waldkirchen (15., 14). Jener kämpft ums Überleben und folglich um jeden Punkt. Gegen spielerisch schwächere Gegner, die ihren Fokus auf die Abwehrarbeit legen, hat die Fortuna ja immer wieder ihre Probleme. So erst vor Wochenfrist gesehen.



„Letzte Woche hätten wir einen Sprung nach vorne machen können, haben aber zwei wertvolle Punkte liegen gelassen. Auf gar keinen Fall soll das jetzt auch in Waldkirchen schiefgehen!“, lautet die unmissverständliche Forderung von Co-Spielertrainer Arber Morina. Die Mannschaft müsse hochmotiviert ins Spiel gehen und alles reinwerfen. Gerade das Amberg-Spiel hätte gezeigt, „dass das alles nicht so selbstverständlich ist. Man muss sich die Siege in erster Linie nach wie vor erarbeiten, und alles andere kommt danach.“ Um etwas ins Detail zu gehen, wünscht sich Morina von seinen Mitspielern – er selbst weilt am Wochenende in Kosova – vorne wieder mehr Effizienz und hinten das Abstellen individueller Fehler. „Wir lassen momentan zu viel zu und das müssen wir schnellstmöglich in den Griff bekommen.“



Regensburgs Trainerteam nahm sich in dieser Trainingswoche die Spieler zur Brust. Der Konsens: Man müsse schauen, die eigenen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Aber auch die Einstellung Einzelner war Thema. „Wenn das fruchtet, bin ich guter Dinge, dass wir drei Punkte holen. Auch wenn wir dieses Mal sehr stark gefordert sind“, so Morina.



Personell stehen Fortuna-Cheftrainer Helmut Zeiml wieder mehr Optionen zur Auswahl. Lucas Altenstrasser ist zurück und wird als Stratege auf der „Sechs“ für mehr Stabilität sorgen. Auch Julian Wiefarn steht wieder zur Verfügung.



Waldkirchens Coach Anton Autengruber zählt zu den Koryphäen unter den niederbayerischen Fußballtrainern. Er spricht von eindeutig verteilten Rollen und schustert dem Gegner die Favoritenrolle zu: „Wir sind gegen ein Top-Team klarer Außenseiter, zumal wir auch personell ziemlich angezwickt sind. Trotzdem werden wir alles geben und wollen für eine Überraschung sorgen, auch wenn für eine solche vieles zusammenpassen muss.“