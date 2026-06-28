Fortuna souverän – BSC ohne Gnade – Absagenflut im Kreisbereich

Bayernligist Fortuna Regensburg mit Ediz Medineli (links) behielt gegen den TB/ASV Regenstauf klar die Oberhand. – Foto: Florian Würthele

Die Rekordhitze hatte auch auf das Testspiel-Geschehen am Sonntag größere Auswirkungen. Nur eine Handvoll Spiele fand überhaupt statt auf Oberpfälzer Boden. Insbesondere im Kreisbereich hagelte es Absagen. Da ging fast nichts. Auch von den überregionalen Partien (Bezirksliga aufwärts) wurde eine Mehrzahl abgeblasen, oder aber auf Montagabend verschoben. Manchenorts rollt(e) aber der Ball. Klare Siege landeten Bayernligist SV Fortuna Regensburg und der torhungrige Bezirksligist BSC Regensburg. Der zweite Anzug des SSV Jahn musste sich trotz ansehnlicher Leistung geschlagen geben. Ein Überblick.



Der Fünftligist von der Regensburger Isarstraße konnte was fürs Selbstvertrauen tun. Nachdem der Testspiel-Aufgalopp in die Hose gegangen war (0:4 gegen Bad Abbach), machte es Fortuna im zweiten Vorbereitungsspiel besser. Zu Gast beim Bezirksligisten TB/ASV Regenstauf gelangen der Morina-Elf trotz schweißtreibender Temperaturen vier Tore. Drei davon fielen nach der Pause. Hintenraus hätten die Gäste das Ergebnis noch weiter in die Höhe treiben können. Auf beiden Seiten kamen einige Neuzugänge zum Einsatz.







Fünf Tore vor der Halbzeitpause, vier danach. Keine Gnade kannte der BSC. Die Domstädter präsentieren sich in Torlaune, schenkten dem Kreisligisten FC Laub neun Buden ein. Neuzugang Thomas Langlitz steuerte drei Treffer zum Kantersieg des Bezirksligisten bei. Ben Schüller und Fabian Ehrhardt erzielten einen Doppelpack.







Mit einem Unentschieden musste der TV Parsberg vorliebnehmen. Im Kräftemessen mit dem Kreisliga-Newcomer TSV Deuerling ging der klassenhöhere Gastgeber zwar nach einer knappen halben Stunde in Führung, musste im zweiten Durchgang aber den Ausgleich schlucken. Für Deuerling durchaus ein Achtungserfolg, drei Wochen vor dem Ligastart.







Wie weit ist die blutjunge, neuformierte Mannschaft des VfB Bach schon? Einen – durchaus positiven – Fingerzeig gab es am Sonntag. Im Bezirksliga-Duell mit dem FC Walkertshofen aus Niederbayern spielte die Seitz-/Schnabl-Truppe unentschieden. Zweimal gingen die Hausherren in Führung und beide Male fand der VfB eine passende Antwort darauf.













Es war eine gute Leistung, die der junge Unterbau des Oberpfälzer Drittligisten aufs Feld brachte. Dennoch setzte es gegen den Regionalliga-Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth eine knappe Niederlage. Für den Jahn trafen auf dem Sportgelände des FSV Steinsberg Josef Totschnig und Lenny Schön. Regensburgs neuer U21-Coach Lukas Baumer dürfte weitere, vorrangig positive Erkenntnisse gesammelt haben.





Abgesagt:





















Auf den morgigen Montag verlegt:











