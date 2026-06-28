 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

Fortuna souverän – BSC ohne Gnade – Absagenflut im Kreisbereich

Testspiele am Sonntag: Jahn-U21 verliert das Duell der Profi-Reserven gegen Fürth knapp +++ Parsberg und Bach spielen unentschieden +++ Viele Absagen oder Verlegungen

von Florian Würthele · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser
Bayernligist Fortuna Regensburg mit Ediz Medineli (links) behielt gegen den TB/ASV Regenstauf klar die Oberhand.
Bayernligist Fortuna Regensburg mit Ediz Medineli (links) behielt gegen den TB/ASV Regenstauf klar die Oberhand. – Foto: Florian Würthele

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Bezirksliga Nord
Gr. Fürth II

Die Rekordhitze hatte auch auf das Testspiel-Geschehen am Sonntag größere Auswirkungen. Nur eine Handvoll Spiele fand überhaupt statt auf Oberpfälzer Boden. Insbesondere im Kreisbereich hagelte es Absagen. Da ging fast nichts. Auch von den überregionalen Partien (Bezirksliga aufwärts) wurde eine Mehrzahl abgeblasen, oder aber auf Montagabend verschoben. Manchenorts rollt(e) aber der Ball. Klare Siege landeten Bayernligist SV Fortuna Regensburg und der torhungrige Bezirksligist BSC Regensburg. Der zweite Anzug des SSV Jahn musste sich trotz ansehnlicher Leistung geschlagen geben. Ein Überblick.

Heute, 10:00 Uhr
TB/ASV Regenstauf
TB/ASV RegenstaufRegenstauf
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
0
4

Der Fünftligist von der Regensburger Isarstraße konnte was fürs Selbstvertrauen tun. Nachdem der Testspiel-Aufgalopp in die Hose gegangen war (0:4 gegen Bad Abbach), machte es Fortuna im zweiten Vorbereitungsspiel besser. Zu Gast beim Bezirksligisten TB/ASV Regenstauf gelangen der Morina-Elf trotz schweißtreibender Temperaturen vier Tore. Drei davon fielen nach der Pause. Hintenraus hätten die Gäste das Ergebnis noch weiter in die Höhe treiben können. Auf beiden Seiten kamen einige Neuzugänge zum Einsatz.

Heute, 10:00 Uhr
BSC Regensburg
BSC RegensburgBSC Regensb.
FC Laub
FC LaubFC Laub
9
2
Abpfiff

Fünf Tore vor der Halbzeitpause, vier danach. Keine Gnade kannte der BSC. Die Domstädter präsentieren sich in Torlaune, schenkten dem Kreisligisten FC Laub neun Buden ein. Neuzugang Thomas Langlitz steuerte drei Treffer zum Kantersieg des Bezirksligisten bei. Ben Schüller und Fabian Ehrhardt erzielten einen Doppelpack.

Heute, 10:00 Uhr
TV Parsberg
TV ParsbergTV Parsberg
TSV Deuerling
TSV DeuerlingDeuerling
1
1
Abpfiff

Mit einem Unentschieden musste der TV Parsberg vorliebnehmen. Im Kräftemessen mit dem Kreisliga-Newcomer TSV Deuerling ging der klassenhöhere Gastgeber zwar nach einer knappen halben Stunde in Führung, musste im zweiten Durchgang aber den Ausgleich schlucken. Für Deuerling durchaus ein Achtungserfolg, drei Wochen vor dem Ligastart.

Heute, 10:30 Uhr
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
VfB Bach
VfB BachVfB Bach
2
2
Abpfiff

Wie weit ist die blutjunge, neuformierte Mannschaft des VfB Bach schon? Einen – durchaus positiven – Fingerzeig gab es am Sonntag. Im Bezirksliga-Duell mit dem FC Walkertshofen aus Niederbayern spielte die Seitz-/Schnabl-Truppe unentschieden. Zweimal gingen die Hausherren in Führung und beide Male fand der VfB eine passende Antwort darauf.



Heute, 11:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
2
3
Abpfiff

Es war eine gute Leistung, die der junge Unterbau des Oberpfälzer Drittligisten aufs Feld brachte. Dennoch setzte es gegen den Regionalliga-Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth eine knappe Niederlage. Für den Jahn trafen auf dem Sportgelände des FSV Steinsberg Josef Totschnig und Lenny Schön. Regensburgs neuer U21-Coach Lukas Baumer dürfte weitere, vorrangig positive Erkenntnisse gesammelt haben.


Abgesagt:

Heute, 10:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
Abgesagt

Heute, 16:30 Uhr
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß
Abgesagt

Heute, 17:00 Uhr
TSV Tännesberg
TSV TännesbergTännesberg
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
Abgesagt


Auf den morgigen Montag verlegt:

Morgen, 18:30 Uhr
SF Ursulapoppenricht
SF UrsulapoppenrichtUrsulapoppen
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
18:30

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SV Schwarzhofen
SV SchwarzhofenSchwarzhofen
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV 08 Auerbach
FC Edelsfeld
FC EdelsfeldEdelsfeld
19:00